拜登推翻川普前令 太空司令部取消遷往阿拉巴馬

拜登政府拍板定案，美國太空司令部仍設在科羅拉多州，推翻前總統川普要移到阿拉巴馬州的決定。圖為拜登總統與雷鳥機隊飛行員合影。（美聯社）

太空 司令部(US Space Command)於2019年8月成立後總部設在科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)，前總統川普在任期的最後幾天決定將總部遷往阿拉巴馬州 的亨茨維爾市(Huntsville)；但拜登 總統拍板推翻遷址，將太空司令部總部留在科羅拉多州，引起空軍及共和黨議員反對。

美聯社報導，匿名官員透露太空軍司令狄金生(James Dickinson)以搬遷總部將危及戰備為由，說服了拜登取消遷址。國防部發言人萊德(Pat Ryder)宣布計畫變動時表示，該決定是「基於數據和分析，過程客觀且深思熟慮」，並說國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)亦支持拜登。

官員表示，拜登認為當前美國、中國正在太空領域展開激烈競爭，保持穩定將有助於軍隊作出更迅速的反應，這些因素超過了搬到阿拉巴馬州帶來的任何「微小好處」。官員們也宣稱阿拉巴馬州新總部最少要2030年後才能完工，過渡期漫長。

太空軍司令狄金生（左）說服拜登總統將太空司令部留在科羅拉多州。圖為他與前司令雷蒙德（右）2020年交接。（美聯社）

但空軍高層詳細研究搬遷問題，判定搬到亨茨維爾才是正確的。非黨派國會審計處(GAO)的評估中，亨茨維爾得分高於科羅拉多泉，且該市早期就已是一些太空計畫如土星五號火箭之基地；亦是陸軍太空和導彈防禦司令部的所在地。

空軍部長肯達爾(Frank Kendall)雖然傾向遷至亨茨維爾，31日聲明仍表示將努力迅速執行拜登的決定，避免作戰能力受到干擾。

阿拉巴馬州共和黨籍參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)表示，太空司令部總部地點最佳的三個選擇阿拉巴馬州、內布拉斯加州、德州剛好都是傾向共和黨的州，繞過這些州「看起來像是公然的政治酬庸」。

科羅拉多州民主黨參議員希肯魯伯(John Hickenlooper)則說，他們知道任何客觀分析都會得出相同結論，也就是現在的派特森空軍基地(Peterson Space Force Base)是太空司令部的最佳所在地，「最重要的是，這一決定拒絕了以政治而非國安為考量來做出重要決策的想法」。

來源：KOAA 5