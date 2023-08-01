拜登推翻川普前令 太空司令部取消遷往阿拉巴馬
太空司令部(US Space Command)於2019年8月成立後總部設在科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)，前總統川普在任期的最後幾天決定將總部遷往阿拉巴馬州的亨茨維爾市(Huntsville)；但拜登總統拍板推翻遷址，將太空司令部總部留在科羅拉多州，引起空軍及共和黨議員反對。
美聯社報導，匿名官員透露太空軍司令狄金生(James Dickinson)以搬遷總部將危及戰備為由，說服了拜登取消遷址。國防部發言人萊德(Pat Ryder)宣布計畫變動時表示，該決定是「基於數據和分析，過程客觀且深思熟慮」，並說國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)亦支持拜登。
官員表示，拜登認為當前美國、中國正在太空領域展開激烈競爭，保持穩定將有助於軍隊作出更迅速的反應，這些因素超過了搬到阿拉巴馬州帶來的任何「微小好處」。官員們也宣稱阿拉巴馬州新總部最少要2030年後才能完工，過渡期漫長。
但空軍高層詳細研究搬遷問題，判定搬到亨茨維爾才是正確的。非黨派國會審計處(GAO)的評估中，亨茨維爾得分高於科羅拉多泉，且該市早期就已是一些太空計畫如土星五號火箭之基地；亦是陸軍太空和導彈防禦司令部的所在地。
空軍部長肯達爾(Frank Kendall)雖然傾向遷至亨茨維爾，31日聲明仍表示將努力迅速執行拜登的決定，避免作戰能力受到干擾。
阿拉巴馬州共和黨籍參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)表示，太空司令部總部地點最佳的三個選擇阿拉巴馬州、內布拉斯加州、德州剛好都是傾向共和黨的州，繞過這些州「看起來像是公然的政治酬庸」。
科羅拉多州民主黨參議員希肯魯伯(John Hickenlooper)則說，他們知道任何客觀分析都會得出相同結論，也就是現在的派特森空軍基地(Peterson Space Force Base)是太空司令部的最佳所在地，「最重要的是，這一決定拒絕了以政治而非國安為考量來做出重要決策的想法」。
來源：KOAA 5
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