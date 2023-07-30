愛阿華共和黨集會 川普當面嗆德桑提斯：只有我能奪回白宮

愛阿華州共和黨人28日晚在第摩因市為總統參選人舉行暖身晚宴，前總統川普(圖)稱他是唯一能奪回白宮的候選人，不要指望德桑提斯；德桑提斯低調回應。(Getty Images)

競逐共和黨總統提名的前總統川普 ，28日晚罕有地與另外12位角逐者，包括佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)一起出席愛阿華州共和黨林肯晚宴(Lincoln Dinner)，13人逐一發言10分鐘；儘管川普最後登場，但獲台下聽眾起立鼓掌聲最多。更有一位角逐者在提及川普的官司時，遭到台下聽眾噓聲對待。

川普剛在一天前在密件案遭到特別檢察官新的控罪，但他在發言中聲言「只有一位候選人」，暗示自己能夠贏回白宮，選民不應在德桑提斯身上冒險。

川普向來避免與共和黨其他參選人同場，質疑為何要跟在民調 中遙遙落後自己的人一起，但由於愛州是黨內初選開跑的首個州份，因此他還是出席這次共有1200人參加的活動。

愛阿華州共和黨人28日晚在第摩因市為總統參選人舉行暖身晚宴。圖為一名出席者帶著「炒掉拜登」的標語入場。(Getty Images)

他提到，「如果我不參選，就沒有人會追著我(調查)了」，暗指自己官司纏身就是因為他最有希望贏得大選。他又說他若民調落後，就不會有這些事情。

川普指出，各種民調都證明他的主要初選對手德桑提斯，在任何情況下都會輸給民主黨總統候選人、現任總統拜登。「我不會冒這個險」，他笑著說。

德桑提斯低調回應 避談川普

在所有競逐者裡，川普唯一點名德桑提斯，其他則不屑一顧。

釀酒業對愛州經濟非常重要，川普發言中指自己是愛州酒業的忠誠戰士，並點名攻擊德桑提斯積極反對酒精，認為這對愛州是毀滅性的。

德桑提斯先於川普發言，他未提及川普任何官司之事，重點是在佛州的成就，對於川普的攻擊也是低調回應，稱自己才是適當人選。

其他提川普官司角逐者 都被觀眾噓爆

其中只有一名角逐者、聯邦眾議員賀德(Will Hurd)在發言中敢於提到川普正處於法律風暴中，然而他的發言招來台下噓聲。結果他說「我知道， 我知道……真相很難」，提前一分半鐘結束演講匆匆走下講台。

另一位參選人、前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)也點名批評川普，但發言超過10分鐘，被切斷了麥克風。

在這場活動上，幾乎所有參選者都槍口朝外批評拜登，稱他已跟主流民意脫節。