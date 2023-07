川普登台轟勁敵德桑提斯 宣稱只有自己能打贏2024總統大選

美國前總統川普 28日出席愛荷華州共和黨員的一場活動時,把矛頭對準了佛羅里達州的州長德桑提斯 (Ron DeSantis),力爭在距離遴選總統候選人的各州黨團會議(caucus)登場不到6個月的時間內鞏固自己對愛州的掌握。

國會山莊報報導,連同川普在內,幾乎每一位共和黨角逐2024年總統提名的參選人都在當晚於愛荷華州第摩因(Des Moines)舉行的林肯晚宴(Lincoln Dinner)發表10分鐘的講話。儘管德桑提斯跟其他主要競爭者沒有攻擊川普,但川普卻沒有浪費任何時間,直接把炮口對準了被視為他頭號勁敵的德桑提斯。

NEW: Former President Trump, at a gathering of Iowa Republicans, cited polls that showed him leading President Biden in key swing states, while the same polls found Florida Gov. Ron DeSantis trailing Biden, saying, “I wouldn’t take a chance on that one.” https://t.co/hIDLeiZXAK