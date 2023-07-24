我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

天氣太熱飛機飛不動 航空業者增加清晨、傍晚航班

編譯俞仲慈／綜合23日電
航機起飛也與氣溫高低有關，極端高溫導至空氣膨脹，造成飛機提升力降低，必須減重才能順利起飛。圖為在芝加哥機場起飛的東南航空班機。(美聯社)
航機起飛也與氣溫高低有關，極端高溫導至空氣膨脹，造成飛機提升力降低，必須減重才能順利起飛。圖為在芝加哥機場起飛的東南航空班機。(美聯社)

溫室效應導致極端氣候頻傳，今年7月熱浪席捲全球，連航空業也受高溫影響，因為高溫導致升力下降，飛機必須減少載重，才能順利起飛。

英國雷丁大學(University of Reading)大氣科學教授威廉斯(Paul Williams)表示：「飛機起飛需要升力，即大氣層推動飛機升空，而升力關鍵因素就是氣溫，因為高溫導致空氣膨脹，用來推動飛機升空的分子數量會減少。」

據統計，氣溫每上升華氏5.4度，飛機升力就會減少1%，威廉斯表示：「在少數非常極端高溫條件下，並非不可能發生。」

尤其高海拔機場，因為空氣稀薄、跑道又短，供起飛所用的加速距離更短，威廉斯研究團隊發現，當氣溫華氏68度時，飛機起飛需要6500呎跑道，若氣溫達104度，則需要8200呎長跑道。

研究團隊針對希臘10座機場研究發現，自20世紀七零年代，氣溫每十年上升華氏1.35度，跑道風速跟著減少2.3節，威廉斯表示：「風速有助於飛機起飛，有證據證實氣候變遷會產生所謂的地表靜止(Global stilling)，正好解釋風速逐漸變慢的原因。」

根據研究，希臘希俄斯島(Chios Island)國家機場從1988至2017年間，A320型客機最大起飛重量已減少逾8000磅，威廉斯直言：「我們發現最大起飛載重每年減少280磅，相當於一名乘客加行李的重量，換言之，每年承載乘客人數減少一人。」

哥倫比亞大學研究預估到2050年，包括紐約拉瓜地亞(La Guardia)機場、華府雷根國家機場(Reagan National Airport)、丹佛國際機場以及鳳凰城天港(Sky Harbor)等四大機場，波音737等窄體飛機的夏季載重限制，將提高50%甚至200%。

所幸航空業並非無計可施，威廉斯表示：「起飛時間避開一天當中氣溫最高時段，增加清晨和傍晚航班，如中東地區所採取的應變措施。」同時碳纖維等複合材料打造的客機，因為機身較輕，也比較不受高溫影響。不過長遠來看，高溫對飛機起飛仍深具影響力，航空業正面臨新挑戰，威廉斯表示：「強而有力的證據顯示情況會持續惡化。」

高溫 氣候變遷 華府

上一則

今夏一天比一天熱 高溫紀錄「快要無感」

下一則

無情熱浪讓「食物通膨」加劇 堪州冬小麥收成量估達歷史低點

延伸閱讀

NBA／威廉斯坦言杜蘭特最難防守 讚柯瑞影響力巨大

NBA／威廉斯坦言杜蘭特最難防守 讚柯瑞影響力巨大
國慶煙火秀濫射 2非裔青年落網

國慶煙火秀濫射 2非裔青年落網
8張伊州售出勁球彩券 中獎5萬到100萬

8張伊州售出勁球彩券 中獎5萬到100萬
護士車震男病患…愛愛一半他心臟病發 1原因竟不叫救護車

護士車震男病患…愛愛一半他心臟病發 1原因竟不叫救護車

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

2023-07-17 14:57
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

2023-07-22 11:37
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面。（路透）

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

2023-07-20 20:21
美國前總統川普明年若當選，將成為第47任美國總統。彭博資訊22日報導，他及其團隊正計畫當選後的施政。（美聯社） Trump Justice Department

川普：明年當選 將對中加徵數十億美元關稅

2023-07-22 13:14

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了