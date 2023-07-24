天氣太熱飛機飛不動 航空業者增加清晨、傍晚航班

航機起飛也與氣溫高低有關，極端高溫導至空氣膨脹，造成飛機提升力降低，必須減重才能順利起飛。圖為在芝加哥機場起飛的東南航空班機。(美聯社)

溫室效應導致極端氣候頻傳，今年7月熱浪席捲全球，連航空業也受高溫 影響，因為高溫導致升力下降，飛機必須減少載重，才能順利起飛。

英國雷丁大學(University of Reading)大氣科學教授威廉斯(Paul Williams)表示：「飛機起飛需要升力，即大氣層推動飛機升空，而升力關鍵因素就是氣溫，因為高溫導致空氣膨脹，用來推動飛機升空的分子數量會減少。」

據統計，氣溫每上升華氏5.4度，飛機升力就會減少1%，威廉斯表示：「在少數非常極端高溫條件下，並非不可能發生。」

尤其高海拔機場，因為空氣稀薄、跑道又短，供起飛所用的加速距離更短，威廉斯研究團隊發現，當氣溫華氏68度時，飛機起飛需要6500呎跑道，若氣溫達104度，則需要8200呎長跑道。

研究團隊針對希臘10座機場研究發現，自20世紀七零年代，氣溫每十年上升華氏1.35度，跑道風速跟著減少2.3節，威廉斯表示：「風速有助於飛機起飛，有證據證實氣候變遷 會產生所謂的地表靜止(Global stilling)，正好解釋風速逐漸變慢的原因。」

根據研究，希臘希俄斯島(Chios Island)國家機場從1988至2017年間，A320型客機最大起飛重量已減少逾8000磅，威廉斯直言：「我們發現最大起飛載重每年減少280磅，相當於一名乘客加行李的重量，換言之，每年承載乘客人數減少一人。」

哥倫比亞大學研究預估到2050年，包括紐約拉瓜地亞(La Guardia)機場、華府 雷根國家機場(Reagan National Airport)、丹佛國際機場以及鳳凰城天港(Sky Harbor)等四大機場，波音737等窄體飛機的夏季載重限制，將提高50%甚至200%。

所幸航空業並非無計可施，威廉斯表示：「起飛時間避開一天當中氣溫最高時段，增加清晨和傍晚航班，如中東地區所採取的應變措施。」同時碳纖維等複合材料打造的客機，因為機身較輕，也比較不受高溫影響。不過長遠來看，高溫對飛機起飛仍深具影響力，航空業正面臨新挑戰，威廉斯表示：「強而有力的證據顯示情況會持續惡化。」