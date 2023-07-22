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AI法規設立跟不上 科技業自我約束可靠嗎？

編譯徐薏茹／綜合21日電
人工智慧(AI)巨頭同意遵守拜登政府提出的一套AI保障措施，確保AI科技在持續成長的同時能適當防止被濫用，但一些人對如何監管抱持懷疑態度。(路透)
人工智慧(AI)巨頭同意遵守拜登政府提出的一套AI保障措施，確保AI科技在持續成長的同時能適當防止被濫用，但一些人對如何監管抱持懷疑態度。(路透)

先進人工智慧(AI)工具的發展與使用目前缺乏聯邦法規監管，包括OpenAI、Google、微軟(Microsoft)等七家AI科技巨頭高層21日在白宮會面並簽署協議，同意遵守拜登政府提出的一套AI保障措施，確保AI科技在持續成長的同時能適當防止被濫用，一些專家讚賞這一舉措，另一派則抱持懷疑態度。

諮詢公司Modev執行長艾瑞克森(Pete Erickson)表示：「這種自願性的舉措正是產業應該做的，以避免嚴厲的立法使必須在全球競爭的美國公司的創新科技減緩，我相信自願性舉措在某些領域會有很好的效果，而在其他領域則無法有太好的成效，而這正是潛在的立法可能發揮作用的領域。」

艾瑞克森用美國電影協會(Motion Picture Association)的電影分級制度比擬新的AI協議，電影分級制度是已經實施數十年的自願性措施，至今仍是媒體產業重要的一部分。

艾瑞克森指出：「立法即將到來，但我認為比起讓政府制定標準，立法將著重於強制產業制定標準。」

美國進步商會(Chamber of Progress)執行長科瓦塞維奇(Adam Kovacevich)讚揚科技巨頭與白宮的協議，「這不是一個永久的解決方案，但隨著立法者制定法規，這一舉措將提升AI領域的安全與透明度。」

AI科技公司Aible創辦人兼執行長森古塔(Arijit Sengupta)對於新的協議則持不同看法，他表示這些「承諾」基本上是大量的程序工作和模糊的願景，對於大公司來說很容易，但小公司沒有資源，「這些舉措聽起來很棒，但對於較小型的公司來說卻成為昂貴的做法。」

AI報稅平台april共同創辦人及技術長馬可思(Daniel Marcous)指出：「計畫本身非常模糊，僅描述了一般的保障準則。」

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