不像歐巴馬…拜登擬籌款20億打選戰 全靠全代會

拜登總統準備2024年連任選戰，計畫籌資、支出20億元，過程中將與民主黨全國代表大會(DNC)及各州代表大會協同作戰。（美聯社）

美聯社21日報導，拜登 總統準備2024年連任選戰，計畫籌資、支出20億元，過程中將與民主黨 全國代表大會(DNC)及各州代表大會協同作戰，迥異於前總統歐巴馬 ；歐巴馬大致避開民主黨全代會，用自己人馬來集資，憑仗個人的明星力量。

拜登連任陣營與民主黨全代會、各州代會協調籌資、開支，是想提振各類現場、志工及數據組織，確保他們合作來推銷拜登及民主黨各級候選人。

拜登的競選經理茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)表示，談到打連任選戰，拜登真可謂重寫劇本，深深與民主黨全代會合作；她表示，不管怎麼看，拜登會顯露連任必成的氣勢。

拜登的戰略與前總統歐巴馬不同。歐巴馬打連任選戰時，大致避用民主黨全代會的傳統募款機器，用自己人馬取而代之，全靠自己的明星魅力，最後讓民主黨全代會被架空，陷入負債。

羅德里格茲形容為「單一團隊打一次的心態」，讓民主黨人籌款可以比拜登陣營來得快，但拜登陣營仰賴州級及全國黨部來支付開銷，可以減低人事及後勤成本。民主黨表示，拜登陣營的計畫讓全黨就政治及財務方面，團結力挺拜登，而共和黨眾多候選人還在初選中混戰廝殺。

美聯社指出，前總統川普2020年連任選戰與共和黨全代會組隊，避開黨內初選嚴重挑戰，籌資逾10億元，但輸掉連任。使用黨機器的模式，勢必讓拜登2024年選戰更仰仗黨部在一些共和黨最近選舉大勝的主要州發揮戰力。

話雖如此，羅德里格茲指出，去年民主黨在期中選舉勝利，全代會在全國只花9500萬元打選戰，幫黨內候選人打破歷史慣例，維繫住參院多數，眾院只小輸。

拜登2020選戰陣營在他2021年就職之後，把支持者及籌款資料給全國黨部；民主黨全代會表示，此後已把志工名單擴大到50州25萬人。羅德里格茲表示，全代會正在建造、測試新的線上精準鎖定工具，以便在社群媒體，更好地接觸選民，尤其是年輕選民。