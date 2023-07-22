選戰開打數周…賀錦麗低調跑行程 被嫌「不好賣」

副總統賀錦麗近來較少露面，但她勤跑民主黨的艱困州，默默耕耘。(Getty Images)

2024年大選選戰開打迄今逾十周，媒體開始關注副總統賀錦麗 (Kamala Harris)在做什麼？除了發現她的初期競選活動不如預期廣泛，部分民主黨 人也抱怨募款時，賀錦麗「很難賣」，希望看到她的選民支持率能再升高些。

根據賀錦麗的公開行事曆，自拜登 宣布參選十周以來，她造訪了九個州，其中三州是戰場州，出席了七場籌款活動；有30天沒有任何公開活動，其中許多是周末。副總統辦公室表示，部分私人會議或媒體採訪活動並未公布在行事曆上。

拜登競選團隊表示，賀錦麗的早期競選節奏，與2011年拜登任副總統時往返全國拉票的數量和頻率大致相似。

競選團隊發言人蒙諾茲(Kevin Munoz)說：「歷史顯示，現任總統全力投注選戰為時尚早，但副總統賀錦麗已在進行重要會議工作並與全國選民接觸。」

不過，部分競選活動金主指賀錦麗不像拜登那樣有吸引力，有些募款人還說她「很難推銷」。

民主黨金主兼律師摩根(John Morgan)直言，「我認為以她為主角的籌款活動永遠不可能非常成功。對於包括民主黨人在內的許多人來說，她太兩極化。」

但許多民主黨人認為這樣的攻擊對這位史上首位非裔女性副總統不公平，並指出她是墮胎等民主黨核心議題的有力傳播者，受到女性、非裔和年輕人選民歡迎。政治行動委員會Emily's List已開始為提振賀錦麗聲勢，打出電視廣告。

民主黨人希望看到賀錦麗的選民支持率上升，成為更有力的總統代理人，因為這一點可能很重要：隨著選戰升溫，80歲拜登的競選活動數量可能有限。

根據FiveThirtyEight全國民調平均值顯示，現年58歲的賀錦麗支持率約40%，與拜登的支持率相似。

總的來看，賀錦麗目前的競選努力似乎遇到了其他副總統會遇上的同樣麻煩：人們搞不清楚他們到底在做什麼？