「難題部長」穿梭俄烏 CIA局長伯恩斯晉升內閣

拜登總統升任中情局長伯恩斯為閣員，雖然不具決策權力，但顯示伯恩斯在政府中的影響力。（美聯社）

拜登 總統已要求中央情報局長伯恩斯(William J. Burns)升任內閣成員，此舉反映伯恩斯就執行政府的外交政策、向俄羅斯釋出信息，扮演吃重角色；此舉大致上屬象徵性質，未賦予伯恩斯新權力，但足以顯示他在政府的影響力。

華盛頓郵報21日報導，伯恩斯晉升為內閣成員也可解讀為中情局的一大勝利；情報界有些單位準確預測俄國 2022年要入侵烏克蘭 ，中情局為其中之一。

拜登聲明表示，伯恩斯總是提供清晰、直接的分析報告，以全國人民的安全為前提，值此重大時機，適足以反映中情局在國家安全決策方面，扮演不可或缺角色。

拜登也稱讚伯恩斯，指在他領導下，中情局敏銳、長遠地看出國家首要的安全挑戰，由處理俄國入侵烏克蘭、負責地管理中國競爭，肆應新興科技同時帶來機會及挑戰，皆是如此。

官員們表示，伯恩斯雖頻頻強調自己並未從事外交，但仍以「難題部長」(secretary of hard problems)之姿崛起；俄國揮兵烏國之前，伯恩斯便是與莫斯科對話的重要官員，就與俄國總統普亭直接互動，其他官員都無法超越他。

預測俄侵烏 助基輔防禦

2021年11月，拜登派遣伯恩斯前往莫斯科，警告普亭若攻打烏克蘭必有嚴重後果；伯恩斯另會見俄國情報對等官員，警告俄國在戰場動用核武會有何下場。伯恩斯另數次前往基輔會見烏國高層，讓基輔認定伯恩斯是信得過的盟友。

伯恩斯本人聲明表示，拜登總統今天的宣布，肯定中情局每日對國家安全的重要貢獻，反映總統的信任，自己很榮幸出任內閣角色，因為如此代表中情局官員做出重大成績。

此後伯恩斯將參加內閣會議，與國務卿、國防部長及國家情報總監同席；情報總監海恩斯(Avril Haines)讚美伯恩斯專業、才華、經驗、勤勉兼而有之；不過按理伯恩斯不會承擔任何決策責任。

中情局就形塑美國對外政策向來扮演重大角色。伯恩斯曾親自發布警告給美方高級官員、歐洲盟國及烏國總統澤倫斯基，指出俄國要入侵烏克蘭；澤倫斯基本來懷疑普亭不至於膽大到攻擊烏國。後來中情局等情報機構預先示警俄國將閃電襲擊基輔，「斬首」烏國中央政府，對烏國成功防禦首都，都有不小貢獻。