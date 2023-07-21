新民調：假設曼欽當第三黨攪局 拜登仍擊敗川普

逾六成選民認為拜登政府無法控制南部邊界，民調顯示移民問題恐成拜登競選連任的絆腳石。圖為無證移民試圖從美墨邊境過河進入德州時，被德州州警逮捕。(美聯社)

新澤西州孟莫斯大學20日發布的民調 顯示，即使民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)作為第三黨參與2024年總統大選，拜登 仍可能擊敗前總統川普 。

根據該民調，如果曼欽與前共和黨籍猶他州州長洪博培(Jon Huntsman)作為拜登或川普的替代選項參選，僅2%確定會投給他們，14%表示可能會投這一組合。44%選民不會投給曼欽和洪博培，31%表示可能不會投給他們。該民調顯示無論曼欽、洪博培是否參選，都不影響選民的反應。

若出現一般的兩黨選票作為拜登與川普的替代選項時，拜登的支持率從47%降低至37%，川普從40%掉到28%；若可能出現曼欽和洪博培的選項，拜登的支持率從47%降為40%，川普從40%下跌至34%。

民調詢問選民，如果相信第三黨候選人將成為「攪局者」，他們將支持哪位候選人，在假設投給第三黨能幫助拜登守住白宮的情境下，39%表示會投給拜登，37%會投給川普，20%會給第三黨。相反地，若投給第三黨對川普有利時，43%表示會支持拜登，33%支持川普，20%支持第三黨。

整體而言，民調顯示即使出現兩黨選票，拜登仍有最高的支持率。

20日公布的另一項民調則顯示，62%選民認為拜登政府無法控制南部邊界，移民問題恐成拜登競選連任的絆腳石。