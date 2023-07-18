俄退出黑海穀物協議「威脅全球糧價」西方盼中國出面協調

俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭糧食輸出的黑海穀物協議，衝擊全球糧食供應。圖為黑海邊敖德薩港的糧食儲存設備。(美聯社)

黑海穀物協議讓烏克蘭 糧食得以安全出口，不僅為非洲和中東地區的貧窮國家提供重要進口來源，也幫助穩定全球糧價；但俄羅斯 17日宣布停止參與，西方國家警告此決定將導致飢荒和糧食危機，並希望中國作為烏克蘭穀物的主要進口國之一及俄羅斯的重要盟友，能夠出面施壓重新加入該協議。

政治新聞網站Politico報導，烏克蘭和美國官員仍私下表示希望俄羅斯能夠重新加入該協議，即使莫斯科要求美國做出更多讓步才肯接受，如接納俄國 國營的農業銀行加入SWIFT金融支付系統、重啟俄羅斯在烏克蘭領土上的一條液態氨管道等要求。美國官員則否認這些制裁阻礙俄國糧食出口的說法，認為俄國發動戰爭才是問題根源。

俄羅斯4月警告船舶登記只能持續到5月中旬，似乎隱晦地威脅可能在不受約束後攻擊黑海商船；克宮17日宣布退出協議後，再次對黑海船隻發出威脅。國務卿布林肯表示這是不合理的，穀物協議應該盡快恢復，希望每個國家都密切關注此事。

俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭糧食輸出的黑海穀物協議，衝擊全球糧食供應。聯合國安理會17日討論這個危機。(歐新社)

烏克蘭基礎建設部長17日呼籲，即使俄羅斯退出也要繼續執行黑海穀物協議，並由土耳其和聯合國提供航行安全措施。一位要求願匿名的烏克蘭官員表示，土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)似乎並不願意在沒有俄方同意的情況下提供安全航線。該官員表示，他希望中國能發出一些訊號，鼓勵俄羅斯重新加入該協議。

國務院制裁協調辦公室(Office of Sanctions Coordination)負責人歐布萊恩(James O'Brien)表示，他認為厄多安已經明確表態穀物協議對他來說非常重要，聯合國秘書長也是如此；他相信中國國家主席習近平和高層官員有時也明確表示，他們希望看到全球市場和大宗商品順利運轉。

國際救援委員會(IRC)駐肯亞的區域緊急事務主任薩拉夫(Shashwat Saraf)表示，東非人民糧食脆弱性將進一步加劇。除了提供關鍵糧食，拜登政府認為穩定全球價格也是至關重要的，尤其是拜登正在尋求2024年連任，平息選民對物價的擔憂將是重點之一。