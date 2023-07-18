我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

俄退出黑海穀物協議「威脅全球糧價」西方盼中國出面協調

編譯廖振堯／綜合17日電
俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭糧食輸出的黑海穀物協議，衝擊全球糧食供應。圖為黑海邊敖德薩港的糧食儲存設備。(美聯社)
俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭糧食輸出的黑海穀物協議，衝擊全球糧食供應。圖為黑海邊敖德薩港的糧食儲存設備。(美聯社)

黑海穀物協議讓烏克蘭糧食得以安全出口，不僅為非洲和中東地區的貧窮國家提供重要進口來源，也幫助穩定全球糧價；但俄羅斯17日宣布停止參與，西方國家警告此決定將導致飢荒和糧食危機，並希望中國作為烏克蘭穀物的主要進口國之一及俄羅斯的重要盟友，能夠出面施壓重新加入該協議。

政治新聞網站Politico報導，烏克蘭和美國官員仍私下表示希望俄羅斯能夠重新加入該協議，即使莫斯科要求美國做出更多讓步才肯接受，如接納俄國國營的農業銀行加入SWIFT金融支付系統、重啟俄羅斯在烏克蘭領土上的一條液態氨管道等要求。美國官員則否認這些制裁阻礙俄國糧食出口的說法，認為俄國發動戰爭才是問題根源。

俄羅斯4月警告船舶登記只能持續到5月中旬，似乎隱晦地威脅可能在不受約束後攻擊黑海商船；克宮17日宣布退出協議後，再次對黑海船隻發出威脅。國務卿布林肯表示這是不合理的，穀物協議應該盡快恢復，希望每個國家都密切關注此事。

俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭糧食輸出的黑海穀物協議，衝擊全球糧食供應。聯合國安理會1...
俄羅斯拒絕延長允許烏克蘭糧食輸出的黑海穀物協議，衝擊全球糧食供應。聯合國安理會17日討論這個危機。(歐新社)

烏克蘭基礎建設部長17日呼籲，即使俄羅斯退出也要繼續執行黑海穀物協議，並由土耳其和聯合國提供航行安全措施。一位要求願匿名的烏克蘭官員表示，土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)似乎並不願意在沒有俄方同意的情況下提供安全航線。該官員表示，他希望中國能發出一些訊號，鼓勵俄羅斯重新加入該協議。

國務院制裁協調辦公室(Office of Sanctions Coordination)負責人歐布萊恩(James O'Brien)表示，他認為厄多安已經明確表態穀物協議對他來說非常重要，聯合國秘書長也是如此；他相信中國國家主席習近平和高層官員有時也明確表示，他們希望看到全球市場和大宗商品順利運轉。

國際救援委員會(IRC)駐肯亞的區域緊急事務主任薩拉夫(Shashwat Saraf)表示，東非人民糧食脆弱性將進一步加劇。除了提供關鍵糧食，拜登政府認為穩定全球價格也是至關重要的，尤其是拜登正在尋求2024年連任，平息選民對物價的擔憂將是重點之一。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

布林肯轟參院擋使節任命 「置國安不顧」

下一則

克里米亞大橋戰略意義：俄軍靠它補給 烏克蘭視之「國恥」標記

延伸閱讀

氣候特使柯瑞拒稱習「獨裁者」 與拜登、布林肯不同調

氣候特使柯瑞拒稱習「獨裁者」 與拜登、布林肯不同調
總統參選人第2季募款 拜登遙遙領先川普

總統參選人第2季募款 拜登遙遙領先川普
10周僅募得7300萬…拜登選戰缺動能 金主很焦慮

10周僅募得7300萬…拜登選戰缺動能 金主很焦慮
又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

2023-07-17 14:57
根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15
拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

2023-07-16 02:30
氣候多變，夾帶閃電的雷雨說來就來，專家建議閃電時，盡量用手機通訊，遠離大樹，待在乾燥室內，以保安全。(Getty Images)

防遭雷擊 暴風雨期間千萬不能「淋浴泡澡」

2023-07-12 06:02

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截