我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

編譯廖振堯／綜合14日電
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

長島吉哥灘(Gilgo Beach)「長島連環殺人案」的嫌犯休爾曼(Rex Heuermann)13日被警方緝捕到案，決定性關鍵竟是從吃剩丟掉的披薩中採集到他的DNA，與受害者之一身上的DNA相符。

紐約郵報(New York Post)報導，消息人士稱逮捕休爾曼主要是跟吉哥灘四死者(Gilgo Four)有關，也就是2010年底數日內接連被發現、皆裹著粗麻布的女性，與後來被認為可能有關聯的其他六位受害者無關。

休爾曼14日下午出庭之前的一份保釋申請披露令人震驚的細節。

當巴特勒米(Melissa Barthelemy)、沃特曼(Megan Waterman)、科斯特洛(Amber Lynn Costello)遇害時，休爾曼的妻子正出外旅行。他的手機帳單顯示他用拋棄式手機與其中三名受害者聯絡會面，甚至還在巴特勒米死亡後撥打威脅電話給她的親戚。

連續有伴遊女郎失踪，警方2011年在吉哥灘一帶搜索，直到12年後終於逮到兇嫌破案...
連續有伴遊女郎失踪，警方2011年在吉哥灘一帶搜索，直到12年後終於逮到兇嫌破案。（美聯社）

休爾曼買了數支拋棄式手機，有些到近年還在使用，2021年至2023年間其中兩支頻繁用於聯繫性工作者和按摩院。從交友軟體Tinder取得的記錄顯示，休爾曼以假名註冊帳戶使用的電郵，也與其中一支拋棄式手機有關。

這些電郵地址還大量搜尋有關連環殺人案的問題，如「為什麼兇手還沒被捕？」、「為什麼執法部門不能追蹤連環殺手的電話」，也搜尋受害者親戚訪問、案件紀錄片等等，還造訪「Gilgonews.com」，一個由當局分享謀殺案最新情況的網站。

調查人員今年1月從休爾曼丟棄的一塊披薩上採集到他的DNA，與沃特曼身上發現的男性毛髮吻合。此外用來綁住沃特曼、科斯特洛的膠帶上，以及綁住另位受害者巴恩斯(Maureen Brainard-Barnes)的皮帶上的女性毛髮，也吻合休爾曼家外頭水瓶採集到的DNA。

科斯特洛失蹤前據報與「巨魔」般身材的男人同行，跟休爾曼外觀描述相符；目擊者看到嫌疑人駕駛的是初代雪佛蘭Avalanche，跟休爾曼駕駛的車子車型相吻合。

連續發生女性失踪，警方2011年在長島吉哥灘外尋找並打撈屍體，前後共發現有11個...
連續發生女性失踪，警方2011年在長島吉哥灘外尋找並打撈屍體，前後共發現有11個受害人。（美聯社）

DNA 長島

上一則

鄰居震驚顧家男變殺人犯 他還是影星鮑德溫兄弟同學

下一則

10周僅募得7300萬…拜登選戰缺動能 金主很焦慮

延伸閱讀

佛蒙特州男為數百萬遺產殺母 獄中候審期死亡

佛蒙特州男為數百萬遺產殺母 獄中候審期死亡
俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外
NBA／巴特勒決賽再敗 熱火找副手仍有得拚

NBA／巴特勒決賽再敗 熱火找副手仍有得拚
NBA／無緣完成老八奪冠傳奇 巴特勒：隊友絕對值得冠軍

NBA／無緣完成老八奪冠傳奇 巴特勒：隊友絕對值得冠軍

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈。(路透)

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

2023-07-08 08:57
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
面對豔陽天，北京故宮博院前的民眾紛紛打起陽傘。(美聯社)

快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球

2023-07-07 15:49
人工智慧愈來愈進化，從早前的服務業基本接待，到如今已可寫出程式。(美聯社)

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

2023-07-08 06:07

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪