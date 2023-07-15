連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

長島 吉哥灘(Gilgo Beach)「長島連環殺人案」的嫌犯休爾曼(Rex Heuermann)13日被警方緝捕到案，決定性關鍵竟是從吃剩丟掉的披薩中採集到他的DNA ，與受害者之一身上的DNA相符。

紐約郵報(New York Post)報導，消息人士稱逮捕休爾曼主要是跟吉哥灘四死者(Gilgo Four)有關，也就是2010年底數日內接連被發現、皆裹著粗麻布的女性，與後來被認為可能有關聯的其他六位受害者無關。

休爾曼14日下午出庭之前的一份保釋申請披露令人震驚的細節。

當巴特勒米(Melissa Barthelemy)、沃特曼(Megan Waterman)、科斯特洛(Amber Lynn Costello)遇害時，休爾曼的妻子正出外旅行。他的手機帳單顯示他用拋棄式手機與其中三名受害者聯絡會面，甚至還在巴特勒米死亡後撥打威脅電話給她的親戚。

連續有伴遊女郎失踪，警方2011年在吉哥灘一帶搜索，直到12年後終於逮到兇嫌破案。（美聯社）

休爾曼買了數支拋棄式手機，有些到近年還在使用，2021年至2023年間其中兩支頻繁用於聯繫性工作者和按摩院。從交友軟體Tinder取得的記錄顯示，休爾曼以假名註冊帳戶使用的電郵，也與其中一支拋棄式手機有關。

這些電郵地址還大量搜尋有關連環殺人案的問題，如「為什麼兇手還沒被捕？」、「為什麼執法部門不能追蹤連環殺手的電話」，也搜尋受害者親戚訪問、案件紀錄片等等，還造訪「Gilgonews.com」，一個由當局分享謀殺案最新情況的網站。

調查人員今年1月從休爾曼丟棄的一塊披薩上採集到他的DNA，與沃特曼身上發現的男性毛髮吻合。此外用來綁住沃特曼、科斯特洛的膠帶上，以及綁住另位受害者巴恩斯(Maureen Brainard-Barnes)的皮帶上的女性毛髮，也吻合休爾曼家外頭水瓶採集到的DNA。

科斯特洛失蹤前據報與「巨魔」般身材的男人同行，跟休爾曼外觀描述相符；目擊者看到嫌疑人駕駛的是初代雪佛蘭Avalanche，跟休爾曼駕駛的車子車型相吻合。