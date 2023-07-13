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疫後「報復性消費」退燒 有助緩解通膨

編譯徐薏茹／綜合12日電
美國休閒經濟的整體物價開始下降，專家預期新冠疫情後消費者的「報復性消費」即將結束。圖為顧客在紐約市一家超市購物。(Getty Images)
美國休閒經濟的整體物價開始下降，專家預期新冠疫情後消費者的「報復性消費」即將結束。圖為顧客在紐約市一家超市購物。(Getty Images)

近幾個月的聯邦數據表明，休閒經濟的整體物價終於開始下降，專家預期新冠疫情後消費者的「報復性消費」即將結束。

12日公布的消費者物價指數(CPI)顯示，6月的機票價格與去年相比下降19%，租車費用下降12%；外食(包含餐廳消費)費用持續上漲，但與三月的8.8%年增率相比，6月的7.7%年增率已經趨緩；體育賽事票價雖在上個月上漲，但此前已連續三個月下跌。

一年前隨著消費者在服務業大量支出，去年6月通膨達到9.1%創40年新高。隨著後疫情時代經濟重新開放，被壓抑的需求轉向旅遊與休閒業，推動酒吧、飯店與航空的價格上漲。

今年6月隨著通膨率降至3%，消費者信心指數達到2022年1月以來的最高水平，更多回歸正常的跡象出現。

德意志銀行(Deutsche Bank)美國首席經濟學者盧澤蒂(Matthew Luzzetti)表示，他仍然預見今年出現輕微經濟衰退，預計消費者支出及銀行借貸將進一步下降；但他指出「目前，消費者支出看起來沒有衰退。」

儘管今年夏季許多人選擇更短、更平價且離家較近的旅行，但整體的旅遊需求仍高；個人理財網站Bankrate近期的調查指出，今年63%的美國成年人曾經出遊或計畫出遊，高於去年的58%。

認為價格上漲是主要問題的受訪者比例從去年的57%降至53%，可能反映汽油、機票及租車成本下滑。

部分旅遊花費仍保持高價，但無論如何高收入遊客仍會繼續在旅遊支出。Bankrate調查發現，年收入超過10萬的家庭中，約85%表示今年有出遊計畫，其中許多人的旅遊目的地從國內轉向國外。

對高價海外旅遊的強勁需求推高出國旅遊的價格，相較之下國內機票票價比前一年便宜19%。

聯邦政府的通膨指標主要反映國內消費，因此海外旅遊的高消費不會使國內的通膨數據浮漲。

橄欖園(Olive Garden)母公司達頓餐飲集團(Darden Restaurants)上個月報告顯示，較低收入家庭的客流量比去年少，酒類銷售減緩，但這兩項指標仍高於疫情前水平，代表可能將回歸更正常的模式。遊樂園也受到影響，國內迪士尼樂園的客流量今年夏季同樣減少。

疫情 租車 樂園

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