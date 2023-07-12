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熱氣向下竄「地下氣候變遷 」正影響建物安全

記者胡玉立／綜合報導
從加州到德州再到佛州，全美5000多萬人籠罩在熱浪之中。圖為德州奧斯汀市11日氣溫超過華氏100度，一位婦炙熱難當當，以濕巾罩頭希望解暑。(美聯社)
從加州到德州再到佛州，全美5000多萬人籠罩在熱浪之中。圖為德州奧斯汀市11日氣溫超過華氏100度，一位婦炙熱難當當，以濕巾罩頭希望解暑。(美聯社)

西北大學最新研究顯示，20世紀中葉以來，由於地下室、停車場、地鐵隧道、管道、地下水道、電纜等地下結構不斷洩出熱量，城市地表和岩床之間的地面平均變暖了華氏5.6度，科學家稱此現象為「地下氣候變遷」；這些熱量變化，足以導致部分建物地基走位下沉或膨脹數毫米，加劇牆壁和地基的裂縫和缺陷，影響建物結構安全。

該研究作者、評估芝加哥地下氣候變遷的西北大學土木環境工程助理教授洛里亞(Alessandro F. Rotta Loria)站在芝加哥通勤鐵路終點站千禧車站(Millennium Station)表示，「人們四周都有熱源，人們只因為看不到，就以為它不存在。」

建物下方土地微小變化引起的結構應變，會有很長一段時間不明顯，但影響可能突然顯現。未參與該研究、但在倫敦研究地下熱量的澳洲新南威爾斯大學岩土工程資深講師比達馬赫茲 (Asal Bidarmaghz) 說：「今天看不到這問題，但接下來100年內會出現問題。若只想等100年後再解決它，就會是大問題。」

洛里亞11日發表在「通信工程」（Communications Engineering）雜誌的研究指出，他在芝加哥地鐵環線區Loop地表上下方安裝了150多個溫度感應器，並將感應器三年來的讀數與該地區地下室、隧道等其他地下結構的電腦模型相結合，模擬1951年至今不同深度的地面如何變暖，以及從現在到2051年將如何變暖。

洛里亞發現，過去70年來，芝加哥人腳下的地面溫度度升高了華氏5.6度，有些熱源附近升高華氏27度，導致部分建物下方土層膨脹或收縮多達半吋。

洛里亞表示，建築業主和隧道運營商解決此問題的最有效方法是改善隔熱效果，減少熱量洩漏到地下；也可以將熱量善加利用。洛里亞是瑞士初創公司Enerdrape技術長，該公司生產的面板可吸收隧道和停車場的環境熱量，用它來運行電動熱泵，可以減少水電費；該公司已在洛桑附近一家超市停車場安裝200個面板，作為試點項目。

芝加哥 地鐵 氣候變遷

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