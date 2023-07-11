抗通膨快成功 Fed官員：須再升息

圖為聯準會負責金融監管的副主席巴爾5月在國會作證。(路透)

聯準會 (Fed)先前連續十次會議上調利率 到5%至5.25%區間，不過6月便暫時按兵不動，根據6月會議後發布的預測，大多數政策制定者預計到今年年底可能會再升息 半個百分點；三名聯準會官員10日透露，今年需要進一步升息才能使通膨回到2%目標。

彭博報導，Fed金融監管副主席巴爾(Michael Barr)10日在「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)一場會議上表示，去年貨幣政策取得了很大進展，「我想說已經很接近目標了，但還有一些工作要做。」

舊金山聯準銀行總裁戴利(Mary Daly)則在華盛頓智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)說，就抑制通膨的行動來看，行動不足的風險仍然大於行動過多，不過兩者差距正在縮小。戴利看到經濟放緩的跡象，補充供需平衡狀況正在好轉；但通膨是頭號問題，今年仍可能需要再升息幾次，才能真正讓通膨回到可持續的2%軌道上。

扣除食品和能源的核心通膨依然是Fed關注焦點。雖然5月個人消費支出指數(personal-consumption expenditures，PCE)漲幅為兩年多最慢，但核心PCE年增長率為4.6%，表明潛在通膨仍然存在黏性。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)亦於10日表示，她的觀點也符合Fed官員的預測中間值，也就是還要升息兩次。「資金利率需要進一步上調並保持一段時間，這期間我們會累積更多經濟如何發展的訊息。」

不過Fed也有鴿派聲音，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)便說雖然通膨率過高，但鑑於經濟有放緩跡象，顯示限制措施正在發揮作用，政策制定者目前可以保持耐心。

聯邦公開市場委員會(FOMC)下次會議將於本月25、26日召開，市場普遍預計會後將恢復升息。