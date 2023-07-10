憂分走拜登票 民主黨想阻止第3黨人參選2024

進步派組織MoveOn和中間派民主黨智庫Third Way認為有第三黨參與大選，選情可能不利拜登。（取自MoveOn臉書）

民主黨 正發起一項行動，旨在阻止第三黨加入總統競選，據Politico新聞網站報導，進步派組織MoveOn、中間派民主黨智庫Third Way的官員計畫於27日向參院民主黨幕僚長說明情況，以讓民主黨人瞭解，由中間派團體「無標籤」組織(No Labels)資助的第三人加入競選，將對拜登 總統構成何種風險。

Politico引述取得的邀請函內容報導，Third Way公共事務執行副總裁貝內特(Matt Bennett)、MoveOn執行主任拉娜‧艾普汀(Rahna Epting)將與民主黨參議員的高級助理談話，兩人「想要分享他們所掌握關於無標籤的一些訊息。」

Third Way收集的研究表明，第三黨競選將損害拜登的利益，「無標籤」反駁這一說法；貝內特拒絕談論本月底的國會會議，但證實Third Way正迫切行動，以阻止第三黨候選人。

MoveOn和Third Way聯合公開壓制第三黨的行動，表明民主黨極度擔憂第三黨候選人可能使選情利於川普或其他共和黨候選人，若明年的選舉與2016或2020年的大選相似，民主黨擔心厭煩川普的選民可能棄投拜登轉向其他候選人，只要幾千人跑票就能在選舉人團發揮決定性的作用。

MoveOn發言人莉茲·卡塔內奧(Liz Cattaneo)表示，該組織廣泛與民主黨組織合作，阻止無標籤推出第三黨候選人，MoveOn致力於對無標籤問責，防止右翼極端主義者奪回白宮。

無標籤組織並未因此屈服，首席策士克蘭西(Ryan Clancy)說：「選民比以往任何時候都還要更願意接受獨立候選人，這正是為何我們的民調顯示，獨立選票是贏得勝利的可行道路。」