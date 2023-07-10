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抵制亂漲 消費者買民生用品 專找便宜貨

編譯徐薏茹／綜合9日電
食品產業分析師表示，包裝食品的的價格上漲可能已經到達巔峰。（路透）
食品產業分析師表示，包裝食品的的價格上漲可能已經到達巔峰。（路透）

主要食品的價格持續上漲，為消費者帶來沉重負擔，由於大部分人優先購買食物與其他必需用品，限制了其他商品與服務的支出，零售商與民生消費性用品(consumer packaged goods，CPG)製造商正在角力，零售商對供應商施壓以控制價格，供應商則試圖恢復或保護其利潤率。

乾雜貨去年同比增12%

近幾個月食品價格增長的速度趨緩，然而NielsenIQ的數據顯示，截至5月27日的四周內，屬於「乾雜貨」(dry grocery)類別商品的平均單價比去年同期增加12%，遠高於疫情前2%到3%的一般水平。

家事(household care)用品的價格上漲9%，其中又以驅蟲劑和餐巾紙漲最兇；寵物用品價格上漲15%。

包裝食品價格上漲的情況往往比蔬果、肉類等生鮮食品還要持久，因為加工商品通常會有較長且較複雜的供應鏈，農產品則可以在短短幾日內從產地運送至商店。

加工程序較少的商品，如肉類、農產品、乳製品等，其價格往往與多變的天氣、地緣政治以及全球商品市場的動盪更密切相關。

連鎖超市調整運輸省錢

為了降低成本，超市連鎖店克羅格(Kroger)的採購與供應鏈團隊正在研究食品製造商的貨車運輸路線，以及其他可以節省開支的領域。

「通用磨坊」(General Mills)、家樂氏(Kellogg)等包裝食品公司紛紛以人力成本上升、交通運輸、原料等作為漲價的理由；隨著通膨加劇，增加的成本為食品公司的利潤率造成壓力。利潤正在恢復，但許多尚未恢復至疫情前的水平。

包裝食品價格恐已到頂

銷售成長放緩、交易量變弱、以及可能增加的折扣活動帶來新的壓力，使公司對降價保持謹慎態度。

消費者則一直在抵制價格上漲，轉而購買更便宜的包裝商品，與此同時食品公司的成本也開始下降，因此食品產業分析師表示，包裝食品的的價格上漲可能已經到達巔峰。

亞馬遜(Amazon)旗下的「全食超市」(Whole Foods Market)等雜貨零售商幾個月以來也一直在對抗食品製造商抬升價格，一些超市威脅，如果不協商就停止販售商品，若包裝食品公司想要漲價，必須說明成本和其他詳細資訊，證明漲價的正當性。

零售商 利潤 疫情

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