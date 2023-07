眾議員指國安部想掩蓋邊境危機 拖延驅逐100萬無證移民

國土安全部長梅奧卡斯遭國會議員指控為掩蓋邊境危機,故意拖延驅逐100萬無證移民,讓上百萬無證移民在全國各地流竄。圖為執法人員遣返瓜地馬拉無證移民。(Getty Images)

眾院國土安全委員會主席、共和黨籍的眾議員格林(Mark Green)最近公布一份報告,指控國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)為掩飾邊境危機惡化現象,故意拖延執法,放任100萬無證移民散居各地,儼然是助長非法移民 入境的幫兇。

國會山報(The Hill)報導,格林表示:「很明顯,拜登 政府實施的邊境管理方法,就是快速將偷渡的外國人釋放至各地。」指控梅奧卡斯對逾期居留的非移民遊客大開方便之門。

根據國安部2022年度出入境逾期居留報告,從機場或港口合法入境的2324萬3127名非移民遊客當中,有3.674%逾期居留,也就是有高達85萬3955人逾期或無證居留,而且尚不包括經由陸路口岸入境的逾期居留者,由此估算,一年內無證移民增加人數就可能超過100萬人。

據了解,85萬多名逾期居留者,主要分為五類:一、來自免簽(VWP)國家的商務或旅遊的非移民遊客9萬7632人;二、非移民逾期居留遊客50萬4636人;三、學生和交流訪問學者5萬5023人;四、不包括加拿大和墨西哥 的非移民逾期居留者4萬5417人;五、來自加拿大和墨西哥非移民逾期居留者15萬1247人。

梅奧卡斯以「民事移民法實施指南」(Guidelines for the Enforcement of Civil Immigration Law)作為逾期居留無證移民的保護傘,免受驅離,強調多數無證移民為社區做出的貢獻,並表示:「應被驅離的無證移民個人,不應單獨成為針對他們採取法律行動的依據。」因此梅奧卡斯將執法重點放在對國家安全、公共安全或邊境安全造成威脅的可驅逐移民身上。

不過逾期居留遊客未列入遞解名單,助長更多非法移民入境,邊境安全專家班斯曼(Todd Bensman)表示:「無證移民從朋友、親戚、鄰居和熟人,得知拜登政府執法寬鬆,還會透過手機、短訊、聊天室討論和照片分享逾期居留的好運。」