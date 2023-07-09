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眾議員指國安部想掩蓋邊境危機 拖延驅逐100萬無證移民

編譯俞仲慈／綜合8日電
國土安全部長梅奧卡斯遭國會議員指控為掩蓋邊境危機，故意拖延驅逐100萬無證移民，讓上百萬無證移民在全國各地流竄。圖為執法人員遣返瓜地馬拉無證移民。(Getty Images)
國土安全部長梅奧卡斯遭國會議員指控為掩蓋邊境危機，故意拖延驅逐100萬無證移民，讓上百萬無證移民在全國各地流竄。圖為執法人員遣返瓜地馬拉無證移民。(Getty Images)

眾院國土安全委員會主席、共和黨籍的眾議員格林(Mark Green)最近公布一份報告，指控國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)為掩飾邊境危機惡化現象，故意拖延執法，放任100萬無證移民散居各地，儼然是助長非法移民入境的幫兇。

國會山報(The Hill)報導，格林表示：「很明顯，拜登政府實施的邊境管理方法，就是快速將偷渡的外國人釋放至各地。」指控梅奧卡斯對逾期居留的非移民遊客大開方便之門。

根據國安部2022年度出入境逾期居留報告，從機場或港口合法入境的2324萬3127名非移民遊客當中，有3.674%逾期居留，也就是有高達85萬3955人逾期或無證居留，而且尚不包括經由陸路口岸入境的逾期居留者，由此估算，一年內無證移民增加人數就可能超過100萬人。

國土安全部長梅奧卡斯遭國會議員指控為掩蓋邊境危機，故意拖延驅逐100萬無證移民，...
國土安全部長梅奧卡斯遭國會議員指控為掩蓋邊境危機，故意拖延驅逐100萬無證移民，讓上百萬無證移民在全國各地流竄。圖為執法人員遣返瓜地馬拉無證移民。(Getty Images)

據了解，85萬多名逾期居留者，主要分為五類：一、來自免簽(VWP)國家的商務或旅遊的非移民遊客9萬7632人；二、非移民逾期居留遊客50萬4636人；三、學生和交流訪問學者5萬5023人；四、不包括加拿大和墨西哥的非移民逾期居留者4萬5417人；五、來自加拿大和墨西哥非移民逾期居留者15萬1247人。

梅奧卡斯以「民事移民法實施指南」(Guidelines for the Enforcement of Civil Immigration Law)作為逾期居留無證移民的保護傘，免受驅離，強調多數無證移民為社區做出的貢獻，並表示：「應被驅離的無證移民個人，不應單獨成為針對他們採取法律行動的依據。」因此梅奧卡斯將執法重點放在對國家安全、公共安全或邊境安全造成威脅的可驅逐移民身上。

不過逾期居留遊客未列入遞解名單，助長更多非法移民入境，邊境安全專家班斯曼(Todd Bensman)表示：「無證移民從朋友、親戚、鄰居和熟人，得知拜登政府執法寬鬆，還會透過手機、短訊、聊天室討論和照片分享逾期居留的好運。」

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