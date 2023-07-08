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陪病患和老人聊天、玩遊戲 機器人「娜汀」進駐療養院

編譯俞仲慈／綜合7日電
內建人工智慧軟體的社交機器人娜汀(左)不但擁有女性外型，還有表情和手勢。科學家樂觀認為，娜汀應可以成為長照生力軍。(Getty Images)
內建人工智慧軟體的社交機器人娜汀(左)不但擁有女性外型，還有表情和手勢。科學家樂觀認為，娜汀應可以成為長照生力軍。(Getty Images)

國際電信聯盟(International Telecommunication Union)在瑞士日內瓦(Geneva)舉辦為期兩天的「AI for Good全球峰會」，3000名科技界人士齊聚一堂，一款內建人工智慧軟體的社交機器人娜汀(Nadine)也登場亮相，引起各界熱議，因為娜汀不但擁有女性外型，還有表情和手勢。科學家樂觀認為，假以時日，娜汀可以成為長照生力軍，成為照顧病患和老人的好幫手。

日內瓦大學(University of Geneva)機器人專家娜迪雅‧瑪格納特‧塔爾曼(Nadia Magnat Thalmann)就是娜汀的發明者和原型，擁有一雙深棕色眼睛和赤褐色頭髮的塔爾曼表示，娜汀這類社交機器人功能可能遠在醫護人員之上，並強調：「娜汀可以一天24小時服務，但其他人可沒有辦法。」

自新冠疫情發生後，各國都面臨護理人員荒，因此科學界寄望人型機器人有朝一日可以取代照護人員，填補日益增加的照護需求。

內建人工智慧軟體的社交機器人娜汀(左)不但擁有女性外型，還有表情和手勢。科學家樂...
內建人工智慧軟體的社交機器人娜汀(左)不但擁有女性外型，還有表情和手勢。科學家樂觀認為，娜汀應可以成為長照生力軍。(Getty Images)

據路透報導，三年前娜汀即在新加坡一家療養院，擔任陪伴病患交談，唱歌和玩遊戲的志工，塔爾曼表示，上周娜汀的AI模型升級到GPT-3，和外界互動對話的技能大幅提高，可以處理更複雜的溝通情境。

娜汀在接受路透記者訪問時，侃侃而談，她表示：「這是一次很棒的經歷，我喜歡和長者互動，幫助他們滿足需求。」並補充道：「我相信機器人是提供弱勢群體照護和協助的重要資產。」據了解，在日內瓦為期兩天的會議，展出包括陪伴失智症和帕金森氏症患者的小海豹寵物機器人「PARO」以及人型護理師機器人「Grace」等。

娜汀在受訪時還不忘表達對發明者塔爾曼的感謝之意，她表示：「我非常感謝她賜予我生命，我很驕傲能成為她的發明之一。」

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