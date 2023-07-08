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將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

編譯廖振堯／綜合7日電
人工智慧愈來愈進化，從早前的服務業基本接待，到如今已可寫出程式。(美聯社)
人工智慧愈來愈進化，從早前的服務業基本接待，到如今已可寫出程式。(美聯社)

人工智慧(AI)熱潮爆發後，許多職業似乎都面臨飯碗被搶的危機，而程式工程師可能是其中最兩極化的群體：會寫AI程式的工程師極度搶手，初階工程師卻恐成為可替換的犧牲品。

華爾街日報報導，最廣為人知的生成式AI就是去年11月由OpenAI推出的ChatGPT，除了用來聊天、產生文本，也被工程師用來自動生成程式碼並測試它。然而，微軟其實在去年6月就廣泛使用「Copilot」，一個由原始碼代管平台GitHub和OpenAI合作開發、用來自動編寫軟體程式碼的的AI工具。

工程師最愛用的問答網站「Stack Overflow」的執行長禪拉斯卡(Prashanth Chandrasekar)表示，如果他是個投資者、他的公司正在考慮雇用數百名工程師，「我會說，也許你可以改用AI來提高生產力。」Stack Overflow在5月調查約9萬名工程師，發現70%的人已經、或計畫在工作中使用AI工具。其中三分之一表示首要原因是AI技術提高了他們的工作效率。

Stack Overflow對開發人員的調查中，資深工程師和初階工程師表示他們使用AI編碼工具的方式不同：資深工程師主要追求生產力，但初階工程師是用來學習編程知識──向AI學習。

許多經驗豐富的工程師都對AI編碼工具能否勝任最基本的編碼任務表示懷疑，遑論複雜解決方案、了解某些公司長達數十年歷史的代碼庫；另一方面，已經在使用AI編碼工具的人認為它們可以接手那些通常交給經驗不足、新手工程師的任務。

儘管種種跡象表明AI正擾亂工程師業界，麻省理工學院工程學教授謝菲(Yossi Sheffi)認為科技變革帶來的人才需求變動可能比想像中的慢。他最喜歡舉的例子是1892年第一部自動電話交換機問世，但到1930年美國仍有超過23萬名接線員，直至今日仍有少許接線員。而大眾通常高估科技變革影響的速度原因之一，是沒有意識到有多少力量阻礙該科技普及，包括工會、政府監管和社會可接受性等力量。

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