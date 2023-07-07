場邊觀察／避談現狀、不定義台獨 羅森柏格高調且謹慎

美國在台協會主席羅森柏格6日表示，美國支持台灣自由公正的總統選舉，反對外部勢力干預台灣選舉，台灣選舉不應也不會造成區域情勢升高。(中央社)

「高調且謹慎」是羅森柏格上任AIT 主席以來的寫照。無論是訪問台灣或與媒體座談，她自在地出現在鎂光燈下，但言行是謹慎的，避開定義現狀和台獨等敏感議題，也不具體回應軍事援助與經濟合作的進展，恰恰反映了在美中關係緊張之下，更要審慎處理台灣議題的微妙時刻。

過去的AIT主席都由資深外交官退休後轉任，羅森柏格的背景很不一樣，她是拜登 的國安會中國與台灣事務資深主任，更曾是布林肯的幕僚長、前國務卿喜萊莉．柯林頓的外交顧問，民主黨政府外交部門的歷練超過10年，今年才剛滿40歲。

羅森柏格是首位擁有官方推特 的AIT主席，推特上都是她在台灣的足跡，有走訪景點與夜市的軟性放鬆，也有與各政黨總統參選人見面的嚴肅場面；主動找媒體在AIT總部座談，則是少見的做法。

首場座談會面對媒體接連追問「是否滿意現狀」、「如何定義台獨」，羅森柏格均婉拒回應；她說，這是台灣人民的問題，然後將話題導回美國反對兩岸任一方片面改變現狀，以及美國不支持台灣獨立的官方立場。

問到美國動用總統提撥授權(PDA)軍援台灣、美台21世紀貿易倡議談判進度以及何時簽署避免雙重課稅協定(ADTA)等雙邊正在討論的事宜，羅森柏格也說，沒有具體消息可提供。當前的台美關係有軍售、軍援、安全合作、貿易倡議、ADTA等議題，加上台灣大選好不熱鬧，羅森柏格在會中笑稱「抱歉啦，今天沒有頭條新聞」。

她的高調除了是個人作風外，更可能與美國政府處理台灣議題的態度有關。由於美中關係緊張，加上台灣在地緣政治和關鍵供應鏈上的地位提升，美國處理台灣議題不再遮遮掩掩，也不若川普政府時期恨不得一天能打三張台灣牌般激進。

既高調又謹慎，一如拜登政府對台灣當前的做法，可以擴大各種領域的合作，但始終要回到「一個中國」政策的立場。