全球均溫62.92℉破紀錄 未來6周可能更熱

加州孩童在水公園中戲水消暑。(美聯社)

美國國家環境預測中心(NCEP)數據顯示,2023年7月3日全球均溫為華氏62.62度(攝氏17.01度),刷新NCEP自 1979年有紀錄以來最熱的紀錄,但此紀錄短短一天就被打破;7月4日高溫 華氏62.92度(攝氏17.18度),連續兩天寫下最高溫紀錄。

NCEP數據顯示,全球均溫連兩日創新高,超越2016年8月紀錄高點的華氏62.46度(攝氏16.92度)。緬因大學(University of Maine)的氣候再分析儀(Climate Reanalyzer)數據預估,高溫紀錄可能再刷新。

不僅美洲的氣象單位測得高溫,歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)5日也推文證實,3日高溫刷新紀錄。

連續酷熱不斷刷新地球高溫紀錄。圖為賓州民眾跳進湖中涼快。(美聯社)

研究機構「柏克萊地球」(Berkeley Earth)首席科學家羅伯特(Robert Rohde)示警,受聖嬰現象(El Nino)和全球暖化 影響,今年可能會多次打破最高溫紀錄,「未來六周可能出現更熱的天氣」。

這項高溫紀錄只是初步結果,正式數據仍待驗證,卻已凸顯氣候變遷 加乘聖嬰現象的暖化速度之快。前述資料基於緬因大學氣候變遷研究所(Climate Change Institute)科學家分析NCEP的數據,並參考世界各地一系列海陸觀測數據編制而成。

英國倫敦帝國學院(Imperial College London)葛拉漢氣候變遷與環境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)氣候學者奧托(Friederike Otto)說:「這並不是我們該慶祝的里程碑,這是對人類和生態系宣判死刑。最讓人擔憂的是,這個最熱的一天不會維持太久。」

世界氣象組織(WMO)宣布,2023年已出現聖嬰現象,未來12個月可能會出現更多創紀錄高溫。

澳洲摩納希大學(Monash University)地球、大氣和環境學院副教授葛朗特(Ailie Gallant)表示,本周是否真的打破史上最高溫紀錄並不重要,「重點是我們將經歷更多這種非常炎熱的日子,更多熱浪和氣溫飆升」。

全球多國正遭遇嚴酷熱浪,中國氣溫超過華氏95度(攝氏35度),北非國家面臨華氏122(攝氏50度)高溫;現正值冬季的南極洲,氣溫也高於1979年到2000年的平均。

德州等美國南部地區6月底開始就感受到溽暑,不僅氣溫突破三位數,濕度也高;中美洲墨西哥的高溫自3月以來,至少造成112人死亡。