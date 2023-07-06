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全球均溫62.92℉破紀錄 未來6周可能更熱

編譯陳韻涵／綜合5日電
加州孩童在水公園中戲水消暑。（美聯社）
加州孩童在水公園中戲水消暑。（美聯社）

美國國家環境預測中心(NCEP)數據顯示，2023年7月3日全球均溫為華氏62.62度(攝氏17.01度)，刷新NCEP自 1979年有紀錄以來最熱的紀錄，但此紀錄短短一天就被打破；7月4日高溫華氏62.92度(攝氏17.18度)，連續兩天寫下最高溫紀錄。

NCEP數據顯示，全球均溫連兩日創新高，超越2016年8月紀錄高點的華氏62.46度(攝氏16.92度)。緬因大學(University of Maine)的氣候再分析儀(Climate Reanalyzer)數據預估，高溫紀錄可能再刷新。

不僅美洲的氣象單位測得高溫，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)5日也推文證實，3日高溫刷新紀錄。

連續酷熱不斷刷新地球高溫紀錄。圖為賓州民眾跳進湖中涼快。（美聯社）
連續酷熱不斷刷新地球高溫紀錄。圖為賓州民眾跳進湖中涼快。（美聯社）

研究機構「柏克萊地球」(Berkeley Earth)首席科學家羅伯特(Robert Rohde)示警，受聖嬰現象(El Nino)和全球暖化影響，今年可能會多次打破最高溫紀錄，「未來六周可能出現更熱的天氣」。

這項高溫紀錄只是初步結果，正式數據仍待驗證，卻已凸顯氣候變遷加乘聖嬰現象的暖化速度之快。前述資料基於緬因大學氣候變遷研究所(Climate Change Institute)科學家分析NCEP的數據，並參考世界各地一系列海陸觀測數據編制而成。

英國倫敦帝國學院(Imperial College London)葛拉漢氣候變遷與環境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)氣候學者奧托(Friederike Otto)說：「這並不是我們該慶祝的里程碑，這是對人類和生態系宣判死刑。最讓人擔憂的是，這個最熱的一天不會維持太久。」

世界氣象組織(WMO)宣布，2023年已出現聖嬰現象，未來12個月可能會出現更多創紀錄高溫。

澳洲摩納希大學(Monash University)地球、大氣和環境學院副教授葛朗特(Ailie Gallant)表示，本周是否真的打破史上最高溫紀錄並不重要，「重點是我們將經歷更多這種非常炎熱的日子，更多熱浪和氣溫飆升」。

全球多國正遭遇嚴酷熱浪，中國氣溫超過華氏95度(攝氏35度)，北非國家面臨華氏122(攝氏50度)高溫；現正值冬季的南極洲，氣溫也高於1979年到2000年的平均。

德州等美國南部地區6月底開始就感受到溽暑，不僅氣溫突破三位數，濕度也高；中美洲墨西哥的高溫自3月以來，至少造成112人死亡。

高溫 氣候變遷 暖化

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