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從貿易到人權 紐時：葉倫中國行臨5難題 難有重大突破

記者張文馨／華盛頓報導
財政部長葉倫將訪問中國，紐約時報分析，此行不會取得重大突破。(美聯社)
財政部長葉倫將訪問中國，紐約時報分析，此行不會取得重大突破。(美聯社)

財政部葉倫(Janet Yellen)本周將訪問中國，紐約時報4日分析，此行不會取得重大突破，美中關係緊張下，葉倫和中方官員的對話可能艱難；紐時為葉倫訪中臚列技術與貿易管制、匯率、人權與國家安全等5項關鍵議題。

繼國務卿布林肯後，葉倫是今年第二位訪問中國的高層官員；華盛頓郵報專欄作家伊格納西斯(David Ignatius)日前提到，北京屬意第一位登陸的美國高層官員是葉倫，中方希望透過與美國討論經濟議題，來解決清零政策造成的經濟發展延緩問題；不過在美方堅持下，促成布林肯更早訪問。

紐約時報報導，美國財政部長上一次訪問中國時，正值美中貿易戰，川普政府準備將中國認定為貨幣操縱國，兩國的緊張關係擾亂全球市場；4年後，葉倫準備訪問北京之際，美中之間存在的諸多經濟政策問題依然存在，甚至加劇，包含對中關稅、針對關鍵技術的出口禁令與限制美國投資中國等。

紐時報導，財政部官員不期待葉倫的訪問能取得重大突破，但希望能透過葉倫與中國高層官員的會晤，來促進全球兩大經濟體的溝通。

紐時舉出了5項美中差異最大的議題，首先是技術與貿易管制，拜登政府禁止製造先進晶片的技術出口至中國，這打擊了中方發展人工智慧（AI）與其他先進運算的努力，衝擊國家的經濟與軍事發展；中國3日打出「稀土牌」，8月起禁止用於製造高階AI晶片的稀土金屬鎵與鍺出口。

紐時報導，拜登政府還在考慮對先進晶片實施更多限制，並禁止美國投資中國先進技術；美國政府正恩威並施地實現降低風險與友岸外包政策，讓電動車電池、半導體和太陽能電板等關鍵產品的供應鏈移出中國。

此外，拜登政府關切在中國的美企經營環境惡化，以及日益收緊的國家安全法和反間諜法；「人民幣疲軟」可能是葉倫面臨最棘手的問題，匯率下跌讓中國商品在美國更具競爭力。

紐時報導提到，中國對發展中國家提供超過5000億美元的貸款，但疫情讓許多借款國陷入經濟困境，面臨債務違約；美國持續施壓中國允許部分國家重組債務降低欠款，這點依然陷入僵局。

最後，紐時分析提到的是，美中在人權與國安議題的緊張關係，影響到經濟層面；美國官員對人權的關切、美國總統拜登稱呼中國國家主席習近平為獨裁者，都引發中方不滿；一位匿名的財政部資深官員表示，在葉倫與中方官員會晤時不會迴避表達人權立場。

葉倫 拜登 財政部

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