憲法第二修正案保護受槍枝約束者？最高院將裁決

聯邦最高法院30日表示將檢討下級法院禁止受家庭暴力限制令約束的個人擁有槍枝的法律無效的裁決。圖為夏威夷州檀香山的一家槍店。(美聯社)

在聯邦第五巡迴上訴法庭今年3月宣布，禁止受家庭暴力限制令約束的個人擁有槍枝的法律無效後，聯邦最高法院30日同意檢討有關裁決，預計最高院 會在10月開始的下個聆審期審理這起涉及憲法第二修正案的案件。

此案源於聯邦最高法院2022年6月23日在審理紐約州 步槍和手槍協會訴布魯恩案(New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen)時指出，紐約州在1913年通過的限制攜槍的法律屬於違憲。根據紐約州這個法例，民眾必須在取得許可後才能攜帶手槍前往公共場合。

最高法院宣布受理該案後，要求管制槍枝的組織認為，這無疑擴大了全國的槍枝範圍。

最高法院這個意見也促使各下級法院，開始重新考慮全國各地的數千條槍枝規則，包括本案中存在爭議的聯邦法律。其中第五巡迴上訴法庭更指紐約州這個法例「是我們祖先永遠不會接受的」。

對此，拜登 政府採取行動提出上訴。要求管制槍枝及反對家庭暴力的團體也加入拜登政府行列，認為下級法院未能認識到預防家庭暴力的重要性。

一般情況下，當最高法院發布重大意見後，大法官們就會駁回後續而來的案件，但代表政府的副檢察總長普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)在庭上指出，下級法院的裁決「或會給家庭暴力受害者帶來嚴重傷害」。

最高法院最後決定同意檢討第五巡迴上訴庭的決定，以確定第二修正案是否也保護受槍枝約束的人。

槍枝管制組織期望最高法院能糾正有關錯誤，但也有槍枝謀殺案的被告律師認為，最高法院應維持下級法院的裁決。

數據顯示，2019年全國近三分之二的家庭凶殺案是使用槍枝，平均有70名女性被親密伴侶槍殺，高達20%的死亡還涉及兒童或其他家庭成員。