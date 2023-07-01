憲法第二修正案保護受槍枝約束者？最高院將裁決
在聯邦第五巡迴上訴法庭今年3月宣布，禁止受家庭暴力限制令約束的個人擁有槍枝的法律無效後，聯邦最高法院30日同意檢討有關裁決，預計最高院會在10月開始的下個聆審期審理這起涉及憲法第二修正案的案件。
此案源於聯邦最高法院2022年6月23日在審理紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案(New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen)時指出，紐約州在1913年通過的限制攜槍的法律屬於違憲。根據紐約州這個法例，民眾必須在取得許可後才能攜帶手槍前往公共場合。
最高法院宣布受理該案後，要求管制槍枝的組織認為，這無疑擴大了全國的槍枝範圍。
最高法院這個意見也促使各下級法院，開始重新考慮全國各地的數千條槍枝規則，包括本案中存在爭議的聯邦法律。其中第五巡迴上訴法庭更指紐約州這個法例「是我們祖先永遠不會接受的」。
對此，拜登政府採取行動提出上訴。要求管制槍枝及反對家庭暴力的團體也加入拜登政府行列，認為下級法院未能認識到預防家庭暴力的重要性。
一般情況下，當最高法院發布重大意見後，大法官們就會駁回後續而來的案件，但代表政府的副檢察總長普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)在庭上指出，下級法院的裁決「或會給家庭暴力受害者帶來嚴重傷害」。
最高法院最後決定同意檢討第五巡迴上訴庭的決定，以確定第二修正案是否也保護受槍枝約束的人。
槍枝管制組織期望最高法院能糾正有關錯誤，但也有槍枝謀殺案的被告律師認為，最高法院應維持下級法院的裁決。
數據顯示，2019年全國近三分之二的家庭凶殺案是使用槍枝，平均有70名女性被親密伴侶槍殺，高達20%的死亡還涉及兒童或其他家庭成員。
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