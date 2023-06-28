紐時：拜登盼改善美中關係 民調顯示民眾不願意

由於民眾對中國看法轉趨負面，即使拜登總統希望改善美中關係，只怕也不容易。(歐新社)

紐約時報 27日報導，即使拜登 總統希望改善處於緊張狀態的美中關係，美國民眾恐怕不願意，多項民調 結果顯示，美國人現在對中國的看法，類似數十年前美國民意對蘇聯的看法，美方若想修補美中關係可能遭到民意反對。

報導指出，公共意見研究辦公室(Office of Public Opinion Research)、NORC公共事務研究中心、羅珀中心(Roper Center)、蓋洛普(Gallup)等機構進行的民調結果顯示，美國人在2014年至2023年之間對中國的看法，負面觀感逐漸增強，與1994年至1947年間美國人對蘇聯的看法一樣。

根據羅珀中心民調報告，美國與蘇聯在二次世界大戰期間雖是盟友，1945年裡絕大多數美國民眾對於美蘇之間合作關係感到滿意；二戰結束後蘇聯吞併東歐則讓美國民眾態度轉變，到了1946年時，75%美國人對於蘇聯的外交政策表示不滿。

美國人對中國的看法，也有從好轉壞的同樣趨勢。