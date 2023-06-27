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職場調查：多數員工不覺得變得更幸福 老闆卻不認同

編譯俞仲慈／綜合26日電
調查顯示，多數員工在疫情過後並未感到幸福感增加。圖為新罕州一名婦女在家遠距工作。(美聯社)
調查顯示，多數員工在疫情過後並未感到幸福感增加。圖為新罕州一名婦女在家遠距工作。(美聯社)

管理顧問公司德勤(Deloitte)和研究機構Workplace Intelligence今年3月間，針對3150名上班族進行的調查顯示，職場多數人認為健康惡化或持平並深陷低落的情緒，然而有四分之三管理階層卻認為員工福利大幅改善，凸顯勞資雙方巨大的鴻溝。

Workplace Intelligence執行合夥人蕭貝爾(Dan Schawbel)表示：「調查顯示管理階層已和職場員工脫節，主管過於關注企業未來發展，難以關心員工福利。」

根據調查顯示，雖然77%高階主管認為員工心理健康狀況有所改善，但只獲得33%受訪者認同，反之，認為社會和財務狀況改善的員工，分別占27%和30%。

該調查也發現多數受訪者都有追求幸福的動力，其中84%表示改善心理、健康和財務狀況是今年「首要任務」；同時74%認為心理、健康和財務遠比工作來得重要；近四分之三受訪者表示，很難請假或擺脫工作，還有約一半員工坦承每年「總是」或「經常」請完所有休假。

許多受訪者也坦承經常出現負面情緒和疲倦感，約半數表示「總是」或「經常」感到疲倦(52%)或壓力(49%)，蕭貝爾表示：「年復一年工作，是導致職業倦怠的主因，因為工作過度，加上最近半年來的裁員潮，迫使更少人力去承擔更多工作。」

因此該調查報告建議企業應落實「良好的管理」，優先考慮員工福利，對於身心狀況欠佳的員工，更應該給予特別關注。

蕭貝爾表示，管理階層就改善福利方面扮演關鍵角色，因為和員工每日「直接互動」，然而調查也發現，嚴格的工作需求帶來「團隊障礙」，管理者難以支援員工，調查顯示只有42%管理階層自認「被完全授權」並有能力提高員工福利。

該報告還建議企業應建構「員工持續發展」願景，強調：「採取此理念的企業將協助員工變得更健康、更有技能、更有使命感和歸屬感。」例如提供員工拓展技能和職業的機會，保證薪資公平性和試行周休三日制。

蕭貝爾強調：「若企業拒絕改善員工福利或阻礙員工持續發展，將愈來愈難以爭取到關鍵人才。」

福利 心理健康 裁員

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