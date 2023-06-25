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亞洲出口疲軟…通膨喘口氣 但本來恐更難纏

編譯廖振堯／綜合24日電
亞洲出口下滑，歐美國家雖然仍能買到便宜商品，但工資和服務價格上漲都使得當前通膨更為難纏。圖為來自中國的包裹貨品。(Getty Images)
亞洲出口下滑，歐美國家雖然仍能買到便宜商品，但工資和服務價格上漲都使得當前通膨更為難纏。圖為來自中國的包裹貨品。(Getty Images)

各國貿易降溫，且全球化巔峰正在走下坡，都打擊了亞洲出口國貿易額，然而這一定程度上緩解了美國和其他西方國家的通膨。但這不代表高通膨會迅速退散，工資增長、服務價格上升使得歐美央行警告升息的腳步還不能停。

華爾街日報報導，在新冠疫情開始前的幾十年裡，廉價亞洲商品幫助抑制價格上漲。但進入疫情時代，消費者大肆購買新電腦、健身器材、居家用品等，亞洲國家出口額暴增。以連續12個月數據來看，中國、日本、韓國、台灣、新加坡出口額在去年9月達到6兆1000億美元的高點，這比2020年3月疫情爆發前的12個月期間高出40%。

疫情期間商品價格飆升引發了第一次通膨、俄烏戰爭後能源價格飆升導致第二次通膨，各國央行紛紛轉鷹，開始升息，這削弱經濟成長的強度；此外，西方消費者也減少支出在商品上，轉為外出用餐、旅行等服務性消費，亞洲出口開始出現疲態。

中國工廠5月出廠價格年減4.6%，是連續第八個月下降，其他亞洲出口經濟體也在走軟，因為大宗商品價格、商品需求皆下跌，削弱企業的定價能力。亞洲出口去年年底開始下滑，截至今年5月的12個月中，韓國出口量較去年9月高點下降11%、台灣降14%、新加坡降6%、日本降4%、中國降3%。美國5月進口的亞洲家具、家電、電視、運動器材、電腦、智慧型手機等商品價格較去年同期有所下降。

這種疲軟雖讓歐美國家仍能買到便宜商品，但工資和服務價格上漲都使得當前通膨更為難纏。此外因地緣政治和經濟因素，全球化正在降溫，如企業正在減少對中國依賴；各國政府也希望半導體等戰略產業能回國投資。經濟學者表示，這種貿易斷裂可能會增加製造商成本，再加上全球需求未來復甦，未來的通膨恐怕更不容易抑制。

疫情 新加坡 央行

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