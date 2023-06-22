大法官屢接受富豪招待 參院民主黨擬立法監督「道德問題」

繼湯瑪斯大法官（前排左二）被爆接受富豪招待旅遊後，艾里托大法官（前排右二）也證實有接受過招待，但稱並未違法。大法官的官箴再度受到注意。（路透）

大法官 道德問題再次引發關注，參院民主黨 議員擬推動立法來監督，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則警告民主黨勿見獵心喜，插手最高法院事務。

非營利性新聞媒體ProPublica踢爆最高法院保守派大法官艾里托(Samuel Alito)的行為後，伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)，以及民主黨籍參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)倡議針對最高法院大法官的官箴立法。

ProPublica報導，艾里托未揭露2008年搭乘對沖基金億萬富豪辛格(Paul Singer)的私人飛機，前往阿拉斯加參與豪華釣魚之旅。艾里托2014年也未迴避在訴訟案中做出對辛格有利的裁決，讓該基金獲得24億元的賠償。

艾里托透過「華爾街日報」專欄回應ProPublica的報導，稱他不需要揭露釣魚行程，也不用迴避訴訟。

德賓是參院司法委員會(Judiciary Committee)主席，懷特豪斯則是司法委員會的聯邦法院、監督、行政行為與聯邦權力小組(Judiciary Subcommittee on Federal Courts, Oversight, Agency Action and Federal Rights)小組主席。

參院民主黨議員21日警告，若首席大法官羅伯茲(John Roberts)不宣布新的官箴指南，國會將接手。

德賓與懷特豪斯在聯合聲明中表示，「最高法庭的官箴標準最低，這個問題存在太久了，需要改變，這也是為何參院7月4日復會後，參院司法委員會將處理最高法院的官箴立法。」

聲明寫道，「我們希望首席大法官在那之前會出面，將最高法院大法官的官箴準則拉到與其他聯邦法官一致。若高院不採取行動，國會必定會。」

「國會山莊報」報導，麥康諾21日釋出強烈訊息，稱任何干涉最高法院官箴改革的法案，都不會取得共和黨足夠的票數支持。

麥康諾說，「我認為最高法院不能受國會控制，首席大法官會處理這件事，國會不該插手，因為司法不能告訴最高法院如何做事。」

麥康諾表示，他「完全有信心」羅伯茲會解決最高法院面臨的任何道德問題，且能有效應對高院事務並維護其名譽。