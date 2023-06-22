「羅訴韋德案」被推翻周年 最高院滿意度30%史上最低

美國民眾對最高法院的支持度，掉到有史以來的最低點，只剩30%。（美聯社）

距離最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例即將滿一周年，昆尼別克大學(Quinnipiac University)21日公布的民調 結果顯示，公眾對最高法院的滿意度跌至2004年該民調開始以來的最低點，僅30%登記選民支持最高法院，高達59%不支持。

在該民調中，僅10%的登記民主黨 選民支持最高法院，共和黨 登記選民則有53%表示支持。65%登記選民支持限制大法官在最高法院的任期；目前九名大法官皆為終身任期。

近七成登記選民認為最高法院的動機「主要受政治因素驅使」，四分之一認為最高法院「主要受法律因素驅使」。85%的登記民主黨選民認為最高法院受政治因素驅使，51%登記共和黨選民持相同看法。

昆尼別克大學民調分析師馬洛伊(Tim Malloy)表示：「隨著對最高法院的支持度一點一滴的下降至最低點，美國選民做出了判決。」

昆尼別克大學的民調於6月15日至19日進行，共1560名自稱登記選民的受訪者參與；民調結果的誤差範圍為正負2.5個百分點。

21日一項由全國公共廣播電台(NPR)、公共電視網(PBS)「新聞時刻」(NewsHour)、馬瑞斯特民調公司(Marist)合作的民調也顯示，57%受訪者反對最高法院對「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）的裁決；近期其他民調顯示，大多數國人不信任最高法院對生育及性健康(sexual health)相關案件的判決，並且認為法官讓黨派觀點影響他們的決策。