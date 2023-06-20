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「給海洋生存機會」聯合國通過首個公海條約 193國代表鼓掌

記者顏伶如／綜合報導
聯合國193個成員國19日通過「公海條約」文本後，各國代表們起立鼓掌。(歐新社)
聯合國193個成員國19日通過「公海條約」文本後，各國代表們起立鼓掌。(歐新社)

聯合國會員國19日通過史無前例的公海生物保護條約，呼籲透過這項具有歷史意義的協議給海洋一個「為生存奮鬥的機會」。主持會議的新加坡海洋和海洋法問題大使陳惠菁(Rena Lee)敲下議事槌，宣布協議無異議通過時，來自193個國家的與會代表起立鼓掌。

人類呼吸的氧氣絕大多數由海洋製造，二氧化碳也由海洋吸收，在對抗地球暖化的過程中，海洋對於降低碳排放量扮演越來越重要角色。然而，遼闊的全球海洋當中，目前只有1%受到保護。

過去20多年來，聯合國從來不曾討論訂定旨在保護公海生物多樣性(biodiversity)的條約，而公海面積卻占地球面積大約一半。今年3月，聯合國大會跨政府會議同意研擬協議且送交法律審查，協議並且翻譯成聯合國規定的六種官方語言。

今年9月20日，世界各國領袖出席聯合國大會時將為公海生物保護條約簽字，條約經過60個國家通過後便將生效。

根據條約內容，聯合國將成立新機構負責管理海洋生物保護、在公海設立海洋生物保護區，並未海洋區域的商業活動展開環境衝擊評估。

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)對與會各國代表說，協議在重要時間通過，因為海洋面臨許多威脅。

古特雷斯說，氣候變遷打亂了氣候模式與海洋洋流，海水氣溫隨之升高，海洋生態系統以及生物都出現變化。他表示，海洋生物多樣性因為過度捕撈、過度開發以及海洋酸化而受到威脅。

他表示，超過三分之一的漁獲量是以無法永續經營的方式遭到捕捉，「而我們正以化學物質、塑料以及人類廢棄物污染著海岸水源。

古特雷斯說，條約對於解決海洋生物生存威脅影響重大，所有國家都應該盡全力盡快通過並批准條約。

條約當中同時為科學家在國際水域發現的「海洋基因資源」(marine genetic resources)建立分享機制。

193個聯合國成員國通過「公海條約」文本，同意保護公海海洋生物，給了海洋「一個生...
193個聯合國成員國通過「公海條約」文本，同意保護公海海洋生物，給了海洋「一個生存的機會」。圖為一條蝠鱝在塞舌爾聖約瑟夫島海岸的潛水器附近游動。(美聯社)

聯合國 新加坡 氣候變遷

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