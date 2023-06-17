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布林肯訪中 北京將以「受害者」姿態迎接？

編譯潘勛／綜合16日電
今年2月發生中國軍事偵察汽球闖入美國領空，國務卿布林肯立即取消訪中行程，直至6月17日重新訪中。圖為美空軍U-2高空偵察機2月3日在高空近距離拍攝到中方偵察汽球。(美聯社)
今年2月發生中國軍事偵察汽球闖入美國領空，國務卿布林肯立即取消訪中行程，直至6月17日重新訪中。圖為美空軍U-2高空偵察機2月3日在高空近距離拍攝到中方偵察汽球。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)16日報導，國務卿布林肯17日起訪問北京，可想而知的是：東道主準備好一大堆諉過卸責來「款待」他；自2月中國飄過美國領空的偵察氣球被擊落四個月以來，中國把自己描繪成受害一方，也形容美國是全球侵略者，對內激發民族主義來因應。

WSJ指出，很多美國人看來，氣球事件是明目張膽的侵犯領空，但中國把氣球描述為科學探測飛艇，不慎被風吹離軌道，卻被美國形容成間諜氣球而擊落；中方反唇相稽，表示欠解釋的是美國。

中國外交部長秦剛日前與布林肯通電話便重申，雙邊關係急轉直下，「責任歸屬很明顯」。

史丹福大學研究學者奧斯林(Michael Auslin)表示，北京形塑自己是被害人來推卸責任，這個策略已行使了幾十年，現在中國國家主席習近平還動用民族主義，「攪動中國人的激情」。

奧斯林指出，美國長久以來強調要維繫雙邊關係，在北京當局聽來像是華府釋出信號，指美方不為已甚，「願意做一切」來避免情勢惡化，即便這個觀念在美已經過時。

政治學者表示，中方形容自己是被害人這個策略，再加上戰狼外交、操控近來事件，已經把習近平治下的中國定位成負責任大國，對抗不負責任的美國。中國對內加強審查，在海外社媒平台擴大存在感，更放大這種訊息攻勢。

偵察氣球一開始在蒙大拿州被發現，中方的訊息顯得採守勢、很簡短，彷彿高層都覺得意外，但美方戰機以飛彈擊落氣球之後，中國轉守為攻；中方外交部指稱美方的反應「過了頭」。

智庫「亞洲社會研究院」(Asia Society Policy Institute)國際安全及外交副總裁羅素(Daniel Russel)表示，這種抓緊敘事力量，反映出習近平率領中共「講中方故事」的指針，包括重新定義人權及民主等概念，擴大運用列寧主義，因應壞消息之道，是對內審查及對外反駁，「按中國立場這是必然的事」。

智庫大西洋理事會(Atlantic Council)學者蒂博特(Kenton Thibaut)表示，北京集中力氣，把美國說成歇斯底里、偽善、不能信任，靠的是「說得理直氣壯，就有力量」這種想法。

氣球 北京 習近平

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