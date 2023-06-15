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會巴勒斯坦總統阿巴斯 習近平：願助巴以和談

記者陳政錄／綜合報導
中國國家主席習近平14日在北京人民大會堂北大廳，歡迎前來國事訪問的巴勒斯坦總統阿巴斯，雙方舉行會談。(新華社)
中國國家主席習近平14日在北京人民大會堂北大廳，歡迎前來國事訪問的巴勒斯坦總統阿巴斯，雙方舉行會談。(新華社)

繼促成沙烏地阿拉伯和伊朗建交後，北京當局如今又展現出有意促成以色列和巴勒斯坦談判的強烈企圖。中國國家主席習近平14日與到訪的巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談時表示，中方願為巴方實現內部和解、推動巴以和談發揮積極作用。

據央視新聞報導，習近平表示，中巴兩國是相互信任、彼此支持的好朋友、好夥伴。中國是最早承認巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦國的國家之一，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。

習近平指出，面對世界百年變局和中東地區局勢新變化，中方願同巴方加強協調和合作，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。巴勒斯坦問題延宕半個多世紀，給巴勒斯坦人民帶來深重苦難，必須盡快還巴勒斯坦以公道。

習近平主張，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1976年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

他也呼籲要堅持和談正確方向。尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑釁言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴以兩國和平共處作出切實努力。

巴勒斯坦解放組織中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長扎基接受新華社專訪時，讚賞中方為推動巴以和平進程付出的努力。他表示，今年三月中方成功促成沙國與伊朗實現歷史性和解，這是中方提出的全球安全倡議的一次重要實踐。

扎基也批評，以美國為首的西方國家長期以來用「帝國主義」、「殖民主義」等思維看待中東地區，給域內國家帶來了巨大災難。包括在巴勒斯坦問題上，美國等西方國家長期「拉偏架」（指刻意偏袒一方）、搞雙重標準，這使得巴勒斯坦人民的合法權利和訴求長期得不到保障和解決。

以巴問題一直是關乎中東和平的關鍵點。以巴和談自2014年起陷入停滯狀態，近年更衝突持續不斷，兩國關係已跌入近年最低點。

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