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習近平周五將會比爾蓋茲 近年來首見外國企業家

編譯盧炯燊／綜合14日電
微軟共同創辦人比爾蓋茲14日在推特表示，他已抵達北京，將與蓋茲基金會的合作夥伴會面。(路透)
微軟共同創辦人比爾蓋茲14日在推特表示，他已抵達北京，將與蓋茲基金會的合作夥伴會面。(路透)

路透(Reuters)14日引述兩名知情人士報導，正在北京的微軟(Microsofe)創辦人比爾‧蓋茲(Bill Gates)16日將與中國國家主席習近平會面，更可能是一對一的會面；第三個消息來源也證實兩人將會面，但沒有提供細節。報導指這將是習近平近年來首次會晤外國民間企業家。

儘管習近平與蓋茲討論的話題不得而知，但從後者14日抵達北京後的推特貼文可以推敲得到。

蓋茲在推文表示，他(14日)剛抵達北京，是2019年以來的首次，說「很高興能拜訪與蓋茲基金會合作超過15年的合作夥伴，雙方一直致力於應對全球健康及發展的挑戰。」

蓋茲又指，「解決氣候變化、健康不平等及糧食不安全等問題需要創新。從開發抗瘧疾藥物到投資氣候變化適應策略，中國在這方面有很多經驗。我們需要為世界更多人民解除這種進步的束縛。」

中國爆發新冠疫情初期，蓋茲基金會即於2020年1月27日宣布緊急捐款500萬美元支持中國抗疫；之後承諾捐贈最高1億美元，部分用於直接幫助中國加速在藥物、疫苗及診斷方法研發等方面的工作，並反對借疫情搞汙名化。

2020年2月底，習近平回信給蓋茲， 感謝蓋茲基金會支持中國抗疫。

習近平與蓋茲上一次面對面會晤是2015年在海南省博鰲國賓館，而今次會晤也標誌著習近平近年來未有會晤外國私營企業家及商界領袖的情況也告結束。在疫情期間，習近平停止出國外訪近三年。

在蓋茲訪問中國前，美國已有多位企業巨頭的首席執行長相繼訪中，包括特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)、摩根大通首席執行長戴蒙(Jamie Dimon)到星巴克的執行長納拉西姆漢(Laxman Narasimhan)等，不過習近平皆未與他們會面。

隨著美中關係起伏，美商對中國的態度也是指標。蓋茲訪問北京及與習近平會晤，也正是在國務卿布林肯6月18日至19日訪問北京之前，美國一面防堵中國，一面又必須與中國來往。

微軟共同創辦人比爾蓋茲14日在推特表示，他已抵達北京，將與蓋茲基金會的合作夥伴會...
微軟共同創辦人比爾蓋茲14日在推特表示，他已抵達北京，將與蓋茲基金會的合作夥伴會面。(路透)

習近平 北京 疫情

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