控蒙州「放任暖化」未保護人民 全美首例開審

蒙大拿州16名年輕人以蒙州州政府針對全球暖化危機未能採取因應行動，具狀告上法院，12日開庭審理。(美聯社)

蒙大拿州 16名年輕人在三年前，以州政府針對全球暖化危機未能採取因應行動，具狀告上法院，這起訴訟案終於在12日開庭審理，儘管原告指控州政府縱容化石產業，罔顧州民健康和生計，不過法律專家認為，此案確實開啟法律先例，但無法改變蒙州石化產業政策。

原告之一、現年22歲的莉姬·赫德(Rikki Held)在作證時向法官西利(Kathy Seeley)表示：「我知道氣候變遷 是全球性議題，但州政府必須為州民負起責任，不能這樣放任不管、不能毫無作為。」

赫德在庭上談及手機收到的高溫警報，高達華氏110度的氣溫，引發大火燒毀電線，使她的家族牧場停電一個月，赫德坦承：「壓力很大，那是我的生活，我的家就在那裡，影響我自己、家人以及居住社區的權益。」

據了解，赫德家族牧場位於蒙州東南部，靠近Powder River Basin，也就是全球蘊藏最豐富的煤礦產地，儘管科學界一致同意化石燃料是導致氣候變遷惡化的主因，但蒙州政府仍持續推動燃料出口到其他州甚至海外。

2007年諾貝爾 和平獎得主、也是氣候研究員朗寧(Steve Running)作為年輕人原告的證人，出庭作證：「毫無疑問，蒙州正受到氣候變遷影響。」並強調大量使用化石燃料將增加碳排放量，他解釋道：「如果我們什麼都不做，一切照常的話，地球模擬實驗已證明，會加快海平面上升和冰河融化速度。」

2007年諾貝爾和平獎得主、也是氣候研究員朗寧12日作為年輕人原告的證人，出庭作證。(美聯社)

蒙州政府辯護律師羅素(Michael Russell)提出反駁並表示：「蒙州碳排放量太少，無法產生任何影響，氣候變遷是全球性議題，而蒙州的角色實際上只是一名旁觀者。」並強調，原告指控的損害不能溯及政府官員。

據了解，過往國內幾乎每個州都有州民提出類似訴訟，但全數被法院駁回，不過蒙州憲法明文規定州政府「維護並改善乾淨且健康的環境」，因此這項保護居民訴訟案開庭，備受環保人士關注，寄望透過法院判決，爭取州民免受氣候變遷的危害。