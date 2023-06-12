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富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

索羅斯傳位 兒子接棒 誓言力阻川普回白宮

編譯廖振堯／綜合11日電
有「金融巨鱷」之稱的億萬富豪投資人索羅斯。（美聯社）
有「金融巨鱷」之稱的億萬富豪投資人索羅斯。（美聯社）

有「金融巨鱷」之稱的億萬富豪投資人索羅斯(George Soros)，已經將他政治圈的影響力交棒給37歲的兒子亞歷山大•索羅斯(Alexander Soros)。手握250億元的巨大資金，亞歷山大表示他會傾力支持民主黨、阻止前總統川普贏得2024年總統大選，並致力推動左派「覺醒」(woke)的各種議題。

每日郵報報導，亞歷山大表示將擴大父親的「覺醒」目標，支持不同議題如投票權、墮胎權和性別平等。他覺得自己比父親更政治化，短短一年多的時間已經訪問白宮14次，並會見知名民主黨人。

談到他的目標，亞歷山大也擔心川普可能重返白宮，因此索羅斯家族將為民主黨做出巨大貢獻。他敦促民主黨人更完善地傳達他們的訊息，才能擴大吸引力，「我們必須更加愛國和包容。投票給川普並不代表這些人昏頭或是種族主義分子。」

去年索羅斯的非營利捐款機構「開放社會基金會」(Open Society Foundations，OSF)董事會已選亞歷山大為主席，該基金會每年向支持人權和民主的團體捐款約15億元，同時資助多所大學。他也是索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)的投資委員會中唯一的家族成員，此公司負責監督OSF的資金。

亞歷山大亦是索羅斯家族的超級政治行動委員會(super PAC)「民主政治行動委員會」的主席，負責指揮政治活動。民主政治行動委員會支持「覺醒」的地區檢察官和其他執法官員的競選活動，以尋求降低入監率、消除司法系統種族偏見。

亞歷山大計畫將其250億元儲備資金中約1億2500萬元用於民主政治行動委員會，其餘大部分資金用於OSF。

但索羅斯支持「覺醒」的行動，後果可能令人不甚滿意。索羅斯先前透過直接捐款或是民主政治行動委員會注資，向自由派的地方檢察官投入數百萬美元，成功贏得選舉，至少有75名他支持的左派檢察官上任。

但這些地方檢察官取消保釋法、放棄起訴盜竊和魯莽駕駛等罪行，法治愈來愈差，他們監管的主要城市犯罪率飆升。如伊利諾州檢察官福克斯(Kim Foxx)的芝加哥市2021年發生自1994年以來最多的謀殺案；費城地區檢察官克拉斯諾(Larry Krasner)上任後，費城吸毒和暴力犯罪激增。

有「金融巨鱷」之稱的億萬富豪投資人索羅斯已經將他政治圈的影響力交棒給37歲的兒子...
有「金融巨鱷」之稱的億萬富豪投資人索羅斯已經將他政治圈的影響力交棒給37歲的兒子亞歷山大‧索羅斯(圖)。（Getty Images）

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