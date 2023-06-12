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哥倫比亞飛機墜叢林 媽媽撐了4天傷重亡 交代姊弟自救

編譯俞仲慈／綜合11日電
哥倫比亞四名兒童獲救後，在飛機上接受軍方和醫師的檢查身體狀況。（Getty Images ）
哥倫比亞四名兒童獲救後，在飛機上接受軍方和醫師的檢查身體狀況。（Getty Images ）

哥倫比亞一架輕型飛機上個月1日不幸墜毀在亞馬遜雨林中，機上三位成人不幸喪命，同機四名未成年姊弟則下落不明，經過搜救人員一個多月搜救，終於在本月9日找到平安無恙的四姊弟。

外界如今得知四姊弟的母親是在墜機後四天因傷重不治，臨死前交代四姊弟一定要自救；在年僅13歲的姊姊帶領下，四個孩子在雨林熬過艱苦40天，創下舉世震驚的倖存奇蹟。

四姊弟父親拉諾克(Manual Ranoque)11日在哥倫比亞首都波哥大(Bogota)探望孩子後表示：「我看到孩子的那瞬間，非常興奮。」在談及四姊弟經歷40天磨難後首次公開說明：「姊姊萊絲莉(Lesly)什麼都知道，她唯一要說的就是墜機後，媽媽還撐了四天，並在臨死前交代姊弟們一定要自救。」 

根據報導，5月1日，拉諾克的妻子馬格達萊娜(Magdalena Mucutuy Valencia)帶著13歲長女萊斯莉以及分別9歲、4歲和1歲的三個兒子，一同搭乘一架輕型小飛機，從阿拉拉庫拉(Araracuara)起飛，預計飛往聖何塞德爾瓜維亞雷(San Jose del Guaviare)，不料就在起飛後數分鐘，機長報告引擎故障，隨後就從雷達螢幕消失。

救難人員展開搜索行動，直到5月16日，終於在亞馬遜雨林發現飛機殘骸，以及機上三名成人包括馬格達萊娜的遺體，但同機的四姊弟卻下落不明。由於墜機現場發現部分被吃掉的水果，研判四姊弟可能奇蹟似逃過墜機，決定擴大搜救行動。

當地時間9日晚間，軍方無線電傳來：「奇蹟，奇蹟，奇蹟，奇蹟。」根據軍方代碼重複四次奇蹟即代表四姊弟安然無恙，哥倫比亞國防部長委拉凱茲(Ivan Velasquez)表示：「多虧萊絲莉以及她的領導力，三個弟弟得到她的照顧和她對雨林的了解，得以倖存。」

根據救難人員拍下四姊弟獲救當時狀況，雖然有脫水、營養不良以及被昆蟲叮咬，但健康並無大礙，軍方派遣救援直升機，將四姊弟送往波哥大軍醫院接受治療。

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)得知消息後，推文慶賀：「對我們全國而言，此事值得慶賀，四姊弟受困(雨林)卻自立自強締造安然倖存的歷史性奇蹟。」

據了解，四姊弟都是Huitoto原住民，從小熟悉雨林生存技能，也是四姊弟倖存的關鍵，拉諾克強調：「孩子們是活在大自然中。」不過拉諾克只是最小兩位弟弟的親生父親、兩位較年長姊弟的繼父，因此被當局禁止探望年長子女，讓他相當不滿：「我只在照片看到兩個年長孩子，讓我很擔心，我呼籲全國人民尊重我是父親，較大的孩子應該先跟我說話。」

哥倫比亞總統裴卓(左二)前往醫院探視獲救的兒童。（Getty Images ）
哥倫比亞總統裴卓(左二)前往醫院探視獲救的兒童。（Getty Images ）

墜機 亞馬遜 哥大

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