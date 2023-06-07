被控丟包無證客到加州 德桑提斯避談 佛州官員：均自願

正在尋求共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯，面對加州、德州郡警長有關他涉及送無證客往加州行動的指控，不願回答。(美聯社)

加州 近日兩度發生無證移民 被私人專機載到州府沙加緬度(Sacramento)丟包的事件，加州官員直指共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)為幕後主使，德桑提斯連續數日保持沉默。佛羅里達緊急事故管理處(Florida Division of Emergency Management，FDEM)新聞主任柯林斯(Alecia Collins)6日晚間發表聲明指出，無證移民重新安置到加州均為「自願」，而且無證移民都被送到非營利組織。

柯林斯在聲明中說，無證客都有口頭或書面同意，表示前往加州是基於自願。聲明中說，運送過程有一名包商負責無證客能夠安全抵達第三方非政府組織(NGO)天主教慈善會(Catholic Charities)，天主教慈善會接受聯邦政府補助，也配合聯邦政府使用資金。

柯林斯的聲明是佛州政府官員首度針對無證客被專機載到加州釋放一事發表評論。6日上午，德桑提斯在一場法案簽署儀式上，罕見地並未答覆媒體提問。對於引起全國高度矚目的事件三緘其口，對德桑提斯來說頗不尋常，尤其過去幾天加州州長紐森(Gavin Newsom)等官員都點名痛批德桑提斯。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)說，哥倫比亞籍、委內瑞拉籍為主的共計30多名無證客，2日及5日分成兩批被私人專機載到沙加緬度。這些希望向美國政府申請庇護的無證移民，從德州艾爾帕索(El Paso)收容中心被車輛載到新墨西哥州，然後搭機飛往加州。邦塔說，檢方正在調查是否有觸犯民事或刑事法律的事實。

另一方面，亞特蘭大美國聯邦第11巡迴上訴法院5日裁定，拜登政府不得在美墨邊境執行某些移民政策，國土安全部主張有權推動政策的論述並不成立。國安部同意讓某些申請庇護的無證客以假釋(parole)方式進入美國，假釋期間只受到極為有限的監督。

Politico新聞網站報導，這起判例對於頻頻挑戰拜登政府移民政策的德桑提斯而言是另一次勝利。