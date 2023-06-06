何謂音爆？F-16急升空攔截小客機 音速疾馳引發巨響 

兩架F-16戰機周日緊急起飛，攔截一架闖入禁飛區的小飛機，因為加速追趕，造成音爆，發出轟然巨響。(翻攝自ABC新聞)

飛機超音速轟然巨響的「音爆」在都會區掠過天際的情況罕聞，華府 居民4日聽到戰機追民用機的聲音，就是F-16戰機獲准超音速攔截小飛機誤闖白宮禁飛區時造成。

這地面上聽到的「音爆」是如何造成的？音速在海平面的速度近每小時760哩，但國會研究處說，速度隨高度、溫度等變數，略有不同。

國家航空暨太空 總署(NASA)說，飛機在空中疾馳而去時，空氣的反應類似流水，空氣中的分子被急速推動時會產生震波，「就好像水中疾駛的船隻會畫出波痕。」

澳洲 新南威爾斯大學解釋說，「這道震波掠過耳際，地面上的人會聽出一陣巨響。」

恩卜瑞-瑞朵航空大學應用飛行科學副教授卜瑞克郝思(Anthony Brickhouse)把這情況描述成「飛機不同角度的表面重擊空氣，撞上機體表層的空氣就會造成音爆。」

他說，從地球軌道高空返回地球的太空梭，進入大氣層時也會造成音爆，「太空探索公司的飛龍太空艙此時就會製造巨大的響聲。」

他說，4日掠過華府上空的F-16戰機「大概在盡速追上」迷失方向的小飛機。空軍指出，F-16戰機的飛行速度可達每小時1500哩或雙倍音速，也就是2馬赫。

1947年，飛行員義格(Charles Yeager)試飛橘色子彈型貝爾X-1火箭飛機，創下人類首次超音速飛行的紀錄，成為沃爾夫「The Right Stuff」一書的素材，也成為1983年電影題材。

隨後，超音速飛機多屬軍用機，民航機1960年代才開始超音速。1968年蘇聯首度推出超音速民航機突波列夫TU-144，但1973年在巴黎航空展墜毀後，就不再繼續。

英法推出的協和號超音速民航機因在地面聲擾過甚，聯邦航空管理局(FAA)於1973年禁止它在陸地上超音速飛行；1976年，協和號首度商業營運，飛行路線也受到限制。2003年，20架協和號客貨運機宣告停業。