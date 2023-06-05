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佛州私人飛機載16無證客丟包 加州州長、檢察長要查

記者顏伶如／綜合報導

一架私人飛機在沒有事先安排或聯繫如何安置的情況下，將十多名無證移民載到加州沙加緬度(Sacramento)讓他們下機，加州州長紐森及加州檢察長邦塔(Rob Bonta)均表示已啟動調查。

有線電視新聞網(CNN)4日報導，邦塔指出，加州官員3日與這批無證移民見面時，無證移民出示的文件證明是由佛羅里達州州政府發放的。

紐森發表聲明說，這批無證移民從德州搭車被送到新墨西哥州，然後再以私人專機載到加州，「被人帶到當地一間教堂門口，完全沒有事先警告」。

邦塔則在聲明中指出，檢察長辦公室已經針對這起案件展開調查，評估以如此手段對待處境脆弱的無證移民是否觸犯刑法或民法規範。

紐森表示，無證移民搭乘的私人專機是由誰埋單、無證移民是否受某些不實承諾的誤導，調查人員將一一釐清。

非營利社區宗教組織「沙加緬度地區共同教會」(Sacramento Area Congregations Together)表示，被私人專機載到沙加緬度機場的16名無證移民為委內瑞拉籍與哥倫比亞籍，在沙加緬度機場下機之後改乘巴士，被送到天主教沙加緬度教區大門，下車之後便遭到遺棄。

「沙加緬度地區共同教會」表示，現正為這批從德州艾爾帕索(El Paso)被送走的無證移民提出援助；這批無證移民在艾爾帕索移民收容中心時，遇到自稱為私人包商的兩名人士，聲稱可以免費幫忙安排前往有工作、衣服、住處以及其他協助的庇護所。

「沙加緬度地區共同教會」希西莉亞‧佛瑞斯(Cecilia Flores)表示，16名無證移民當中男、女都有，年齡在20多歲至30多歲之間，被自稱包商的人士安排轉移收容地點，無證移民彼此並不認識。

佛瑞斯說，司機將這批無證移民載到教會大門口後按了門鈴，並對無證移民說稍後回來，但驅車離開後再也不見蹤影。其中一名無證移民說，嘗試撥電話給司機留下的聯絡號碼，卻發現手機已經停話。她表示，無證移民對於遭到遺棄在教會門口感到震驚不已，頻頻詢問「這是什麼城市？這是哪一州？」

佛瑞斯說，這起事件令人無法置信，無證移民遭到缺乏人道的對待，沒有獲得適當照顧，甚至還被騙。

移民 加州 紐森

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