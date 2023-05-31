川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

尋求重返白宮執政的前總總統川普表示，他若再度當選總統，上任首日就將簽署行政令，取消「非美國公民 的子女只要出生在美國就可獲得公民身分」的政策。其實他過去在總統任上，就有意這麼做，只是由於反對聲浪太大而作罷。鮮為人知的是，正是120年前一位名叫黃金德(Wong Kim Ark)的華人 在最高法院的勝訴，才為出生公民權百年來的沿用奠定了基礎。

「出生公民權(birthright citizenship)」又稱落地公民權，在1868年作為第14修正案被寫入美國憲法，當時主要為了在內戰後保護獲釋黑奴的平等權益。其具體表述是：「所有在美國出生或入籍並接受其司法管轄的人，都是美國和他們所居住州的公民。」亦即無論父母身分和國籍為何，只要出生在美國領土，即為美國公民。

➤➤➤影／川普當選總統就廢「出生公民權」：能想像非法移民 生的孩子變公民嗎

與出生公民權相對應的是血緣公民權，要求父母必須有至少一方是本國公民，才能具有本國公民權。血緣公民權被目前全球多數國家採用，僅有30多個國家採取出生公民權，且大多集中在美洲，如美國的鄰國加拿大和墨西哥。

內戰結束後，美國國會在1866年通過第一個民權法案，確定了所有公民的平等權利。兩年後，憲法第14修正案獲得通過。

但1882年國會通過「排華法案」，「黃金德案」就發生在這一大肆剝奪華人法律上平等地位的時代背景下。

1873年，來自廣東台山的一對夫婦在舊金山生下了黃金德。1890年，黃金德的父母回廣東定居。同年，黃金德本人回到廣東台山探視父母。20多年後，當他返美入境時，移民官同意黃金德進入美國。理由是：根據憲法第14修正案，黃金德在美國出生，是美國人。

然而四年後，在他再度回台山探視父母，返美入境時卻被海關以「排華法案」為依據拒絕入境，並羈押於舊金山港。海關移民官的理由是：黃金德的父母不是美國人，即使他在美國出生，也不是美國人，也要受「排華法案」限制。

黃金德不服，開始了為期四年的訴訟。最後法院做出了有利於黃金德的判決，要求海關允許黃金德以美國公民身分入境。但聯邦政府不服，一直上訴到最高法院。

直至1898年，聯邦最高法院才以6：2的票數作出判決，允許黃金德以美國公民的身分入境。雖然勝訴，黃金德卻在隨後回到中國，終身未再赴美。

儘管如此，這一場訴訟卻影響深遠。獲得公民權的，不只有黃金德和他的三個兒子。判決實際上明確了第14修正案及出生地原則對於華人的適用，為千千萬萬赴美移民開闢了法理上的先例。

法律專家指出，川普欲通過總統行政令終止出生公民權，絕非易事。他若這樣做，必會立即受到法律上的挑戰，最後可能需要提請最高法院就裁決。這一過程將會十分漫長。