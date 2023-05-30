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招工速度紅州勝藍州 卻未轉化成「就業機會」加速成長

編譯潘勛／綜合29日電

華盛頓郵報29日依據聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據，排行50州的招工速度，發現傾向共和黨的「紅州」遠快於支持民主黨的「藍州」，17個招工最快的州，14個在2020年總統大選時被前總統川普拿下，而投給拜登的喬治亞、內華達兩州，歸為紅藍皆可能獲勝的「紫州」。

華郵指出，招工速度也很快的德拉瓦州是拜登居住州，當然算是藍州；目前招工速度最慢的州2020年投給拜登。

紅州復起，國人都忽視了嗎？相形每個愛把產出就業機會掛在嘴旁的政治人物，就有好幾個經濟學者強調政治對經濟的影響力不大；但華郵認為，招工速度依政治傾向而分裂得這麼大，值得一提。

有幾個說得通的解釋法。阿肯色、懷俄明、蒙大拿及肯塔基這四個招工最快的州，州稅低得異常，傾向於招收開採礦物、石油等產業，而石油及油氣管路可以為經濟艱難地區帶來經濟繁榮。

報導指出，那些州的勞工經常表示，華府樂於制定法規的民主黨人正在扼殺商業，他們可能講對了，除非採礦業泡沫爆掉，環保法案生效，不然油氣產業的招工及給薪經常一飛沖天。

但深究其詳，會發現紅州招工更快，並非一時現象如新冠疫情紓困或川普時代的勝利，這十年來一直如此；讓人更迷惘的是：招工雖加快，並未轉化成就業機會加速成長；若看就業數字，一般的紅州就業機會並不比一般的藍州來得快。

招工加快並不代表經濟更有活力。「經濟創新集團」(Economic Innovation Group，EIG)最新研究發現，州內經濟動力最強、最弱，紅州藍州都有。以數據來做研究及政策建議的EIG機構，用專利申請、創辦生意、建築許可件數等因素來分析經濟動力 ，發現這些因素與招工速度幾乎沒有任何關係。

專注於研究職缺及招工數據的經濟學者邦克(Nick Bunker)指出，紅州創出就業機會並沒有比較快，只是更常招工，原因在勞工跳槽更多。紅州的裁員或職務開缺並不比藍州多，只是辭職與徵人件數更多。

邦克指出，辭職與徵人緊密交纏，反映出企業勞工翻來覆去，若把辭職及裁員結合，再對比招工，兩股趨勢幾乎無法區分。

紅州 就業 藍州

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