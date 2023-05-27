奧斯丁主持海軍官校畢業典禮 勉勵畢業生「捍衛民主」

國防部長奧斯丁勉勵海軍官校畢業生要為捍衛民主而戰。（路透）

國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)26日在馬里蘭州安納波利斯美國海軍學院主持畢業典禮時，勉勵畢業軍官們要做好準備，「以榮譽、勇氣及承諾來捍衛我們的民主」。

他在演說裡告訴1018名畢業生，「無論你的職業生涯將走向何方，都要向世界提醒你所代表的，以及美國所代表的：榮譽、勇氣。以及承諾、民主、自由及法治。」

奧斯丁指出，海軍軍官對團隊的力量有著特殊的理解，「我們正需要這種精神來完成你們所肩負的重要使命」。

他在發言中確認了美國海軍在訓練盟友、協助烏克蘭海上能力以對抗俄羅斯入侵，以及緩和國際地區衝突的作用。

奧斯丁說，美國海軍陸戰隊正與日本及菲律賓的盟友一起訓練，以加強印太地區的威懾力量；美國海軍正在推動與澳大利亞(澳洲 )及英國的AUKUS伙伴關係。他表示，在歐洲，美國海軍正在與北約盟國並肩作戰。

奧斯丁向畢業的海軍軍官說，他們的領導將成為美國為未來更加和平所作努力的核心。

他指出，美國的競爭對手正公開挑戰這個願景，他們想利用專制及侵略的無法無天世界，來取代得來不易的(二次大戰)戰後規則及權利體系，然而美國戰艦上的美國國旗，長期以來是一個更自由及安全世界的象徵。

奧斯丁又說，這一屆畢業軍官在入讀第一年，就迎來了新冠疫情的挑戰，但卻堅持住了，彼此互相照顧。

該校本屆畢業軍官共有751男學員及267女學員，744人為海軍少尉，257人為海軍陸戰隊少尉，他們至少將服役五年。