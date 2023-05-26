川普酸德桑提斯出師不利 發怪異貼文：金正恩很快成我朋友

川普25日再度大放厥詞，說北韓領導人金正恩很快會成為他的朋友。（美聯社）

前總統川普 在頭號勁敵、佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis) 24日晚正式宣布參選共和黨總統提名後，25日首次在攝影機前發表評論，針對德桑提斯在「推特 空間」(Twitter Spaces)音訊平台宣布競選時不斷遇上技術故障表示，川普說：「我認為他出師不利」。

但在對NewsNation電視聯播網發表上述評論前，川普24日晚在德桑提斯宣布參選後，隨即在自己的社群媒體平台Truth Social發出一則怪異貼文，連共和黨人都摸不著頭腦，也引發不小議論。

川普發文寫道：「’Rob’，我的紅色按鈕更大、更好、更強，而且有用(真相！)，你的沒用！(這是根據我和北韓金正恩的對話，他很快就會成為我的朋友！)」他另外嘲笑寫道：「哇！德桑提斯的推特宣布是場『災難』！ 他整個競選會是場災難，看著好了！」 「德桑提斯的開局是不是很要命……是！」

看到川普的怪異反應，黃金國際戰略研究所(Gold Institute for International Strategy)高級研究員布羅德斯基(Matthew Brodsky)直率推文說：「瘋了」。保守派作家漢密爾頓(A.G. Hamilton)則評論，「如果人們想要白痴和娛樂，川普可能是更好的選擇；如果想要右派實質，找德桑提斯。」

德桑提斯24日晚在「推特空間」音訊平台宣布參選，確實不太順利。他登入後，曾一度吸引70萬名聽眾收聽，但推特伺服器當掉，活動晚了24分鐘才開始。「它一直當掉，」Twitter東主、德桑提斯宣布參選活動主持人、億萬富翁馬斯克(Elon Musk)一度這麼說。活動開始後，剩下約30萬人持續收聽。

Politico網站回憶川普2015年首度宣布參選總統時的情景：川普當年從金色自動扶梯緩緩下行至他的大樓大廳，在幾十名記者和攝影師面前，舉辦了一場為電視量身定做的戲劇化宣布參選活動。

Politco評論指出，如果政治教會我們一件事，就是永遠不要低估新奇事物的力量。德桑提斯利用推特空間音訊平台宣布參選的舉措，與川普一樣不尋常。它是否適合當下，還有待觀察。但曾被認為是川普人馬的德桑提斯，以此方式宣布參選，已將自己與川普完完全全地區隔開來。

推特技術工程主管請辭

推特負責技術工程的主管戴伯利(Foad Dabiri)則在25日推文表示他已請辭，但未說明辭職原因，僅表示馬斯克去年10月接手推持後讓工作變得更有趣和挑戰。