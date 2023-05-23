拜登稱美中很快解凍 北京回應潑冷水：誠意何在？

中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

拜登 總統21日表示，美中關係可望「很快就會解凍」；對此，中國外交部發言人毛寧22日回應稱，中美之間保持「必要的溝通」，但美國若一邊說要溝通，一邊不擇手段地打壓遏制中國，對中方官員、機構和企業實施制裁，「這樣的溝通誠意和意義何在？」華爾街日報(WSJ)分析，北京 的回應形同潑了拜登冷水。

拜登21日在日本廣島七大工業國集團(G7 )峰會後表示，美國與中國的關係可望「很快就會解凍」，強調G7並不尋求與北京脫鉤，還暗示很快將與中國國家主席習近平對談。

中外交部：保持必要溝通

針對拜登的說法，毛寧22日在中國外交部例行記者會上並未正面回應中美領袖通話安排，僅稱「關於兩國元首的具體安排，我目前沒有可以提供的消息」。

毛寧指出，中美之間保持必要的溝通，同時質疑，美國若一邊說要溝通，一邊打壓遏制中國，這樣的溝通誠意和意義何在？

毛寧表示，中方一貫堅決反對有關非法的單邊制裁，已向美方表明嚴正立場，美方應當立即撤銷制裁，採取實際行動，為對話溝通掃清障礙、營造氛圍，創造有利條件。

就中美關係，毛寧稱，中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美關係；「中方敦促美方端正對華認知，停止干涉中國內政，停止損害中國的主權、安全和發展利益，同中方相向而行，以實際行動推動中美關係重回正軌」。

華爾街日報分析，北京回應形同對拜登潑冷水。

拜登及其他六國領袖會後發表嚴厲譴責中國的公報，呼籲打擊中方違法的技術轉讓和經濟脅迫等「惡行」。

中國外交部回應，指美國利用其經濟實力壓迫他國，實為罪魁禍首。

此外，中國反對G7領導關切中方鎮壓新疆和西藏、損害香港自由，且可能與台灣發生衝突等。

中國外交部官網強調，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定；台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線」。

在香港、西藏與新疆議題方面，中國外交部官網寫道：「涉港、涉疆、涉藏事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力說三道四、妄加干涉」。