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債限僵局／華郵：朝野談判內容 兩黨內部都有雜音

編譯俞仲慈／綜合20日電
共和、民主兩黨國會議員20日未就債限議題協商，隨著6月1日國債上限最後期限逼近，雙方意見仍然相距甚遠。(美聯社)
共和、民主兩黨國會議員20日未就債限議題協商，隨著6月1日國債上限最後期限逼近，雙方意見仍然相距甚遠。(美聯社)

白宮和國會連日來積極磋商，希望趕在6月1日國債違約期限前，達成協議，不過國會朝野兩黨意見分歧，即使最終拜登總統和眾院議長麥卡錫能夠達成協議，但根據華盛頓郵報報導，不管最終解決方案內容如何，朝野兩黨都沒有人會滿意。

眾院共和黨右派「自由黨團」(House Freedom Caucus)18日公布聲明表示，在制定「限制、儲蓄、增長法案」(Limit, Save, Grow Act)發揮重大影響，業已「完成自身任務」，並呼籲完全結束國債上限談判，指稱「不應該進一步討論」，因為擔心優先事項會因兩黨妥協而被犧牲。

債務上限談判19日再次一度中斷，若繼續歹戲拖棚，可能掀起重大金融危機。圖為華府一...
債務上限談判19日再次一度中斷，若繼續歹戲拖棚，可能掀起重大金融危機。圖為華府一面牆上的標示牌顯示美國國債金額。(Getty Images)

至於參院左派的民主黨團則呼籲拜登，引用第14條修正案，單方面提高國債上限，避免向共和黨示弱而被迫妥協，同時眾院民主黨團也試圖在不刪減支出的情況下，提高國債上限。

朝野兩黨中間派，歷經19日協商破裂後，稍晚又重啟協商，但隨著6月1日國債上限最後期限逼近，雙方意見仍然相距甚遠。根據三位知情人士向華郵表示，白宮提出限制國防和非國防支出，但遭到共和黨團反對，指稱白宮的提議並未充分刪減長期國債。

眾院議長麥卡錫指責白宮「開倒車」：「他們實際上想花的錢比我們今年的支出還多，但我們不能這樣做，我們知道赤字有多麼龐大」，並表示會談不會「在總統返國前，有所進展」。

但拜登20日在廣島G7記者會上表示，一點也不擔心國債談判：「我依然相信我們能夠避免違約，我們的協商將會達成部分進展。」

外界預估，一旦拜登和麥卡錫確實達成妥協，意味著朝野兩黨將不得不讓更多國會議員參與磋商，以便在政府預算耗盡之前，通過協議，導致談判內容傾向集中溫和派，而偏離保守派和自由派的主張。

即使參眾兩院最保守和最自由的議員，反對通過立法達成協議，但如果有其他國會議員支持，仍然可以輕鬆過關。

根據華郵報導，國會領導人已經為此預做準備，參院多數黨領袖、紐約州民主黨籍參議員舒默(Charles E. Schumer)18日公布一份聲明提出警告：「沒有人會得到他們想要的一切。」

國債 拜登 眾院

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