台海緊張 馬斯克、巴菲特均發聲警告

外界日益憂慮台海可能爆發戰爭，馬斯克等重量級人物均發出警告。圖為特斯拉執行長馬斯克。（路透）

外界日益憂慮台海可能爆發戰爭，馬斯克、巴菲特 等重量級人物近期都曾對此發出警告。

CNBC網站報導，特斯拉執行長馬斯克16日受訪時表示，中國的官方政策是應統一台灣，毋須解讀言外之意，就是字面的意思。他認為此事某種程度上無可避免（some inevitability to the situation）。特斯拉重押中國，4月宣布計劃在上海開設新廠，以生產Megapack大型電池。

馬斯克發表這番言論的前一天，巴菲特的波克夏公司（ Berkshire Hathaway）報告才顯示，出清了台積電 持股，該公司一度擁有價值逾40億美元的台積電股票。

巴菲特最近幾周指出，他過去兩季決定出脫台積電部位，台灣的地緣政治衝突「確實是個考慮因素」。本月稍早的分析師會議上，巴菲特稱讚台積電是了不起的公司，但有鑑於當前部分事態，重新評估部位。

與此同時，避險基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里歐4月底在領英（LinkedIn）發布長文警告，美中「瀕臨戰爭」，但強調可能是制裁之戰，而非真正的軍事衝突。

Longview Global資深政策分析麥尼爾說，波克夏仍持有中國電動車廠比亞迪的股票。他坦言：「老實說，嚇跑投資台灣的人對中國有利，能傷害或破壞經濟，這是（中國）不用動武就能降伏台灣的辦法之一。」

國情報官員曾經說過，中國國家主席習近平正在推動解放軍為2027年以前攻取台灣做好準備。而美國五角大廈2021年表示，中國「準備可能要以武力統一台灣」。

中國主張台灣是它的一部分，要以「一國兩制」吸納台灣，而台灣政府拒絕接受。

近年北京 當局持續以經濟和軍事力量加大對台施壓力道。上個月還在台灣周遭舉行大規模軍事演習，發誓一有任何台灣獨立的跡象就要鎮壓。中國一向不放棄武統台灣的可能。

台灣最近與美國的互動，挑起中國的激進反應。例如前美國眾議院議長裴洛西，去年夏天到台灣訪問後，北京就發射飛彈飛越台灣，同時切斷部分對美外交管道。上個月台灣總統蔡英文在美國加州會晤現任眾院議長麥卡錫，也讓北京對台發出更多威脅與憤怒。

美國過去40多年來，一直奉行「一個中國」政策，CNBC說，但是總統拜登去年打破這個長期立場，表示美國會在中國攻擊台灣時，保衛台灣。然而白宮卻說，美國維持一貫對台政策沒有改變。

達里歐預測未來18個月內，美中兩大強權之間的近乎要發動戰爭的邊緣政策將會更為增強，部分原因是美國明年的選舉會助長反中言論。屆時中國問題無疑會是選戰一大主題，至少已經有三位想角逐共和黨總統候選人提名的人，佛州州長德桑提斯、維州州長楊金、前國安顧問波頓，最近都到包括台灣在內的亞洲地區訪問。

德桑提斯在日本接受日經訪問時說：「習近平顯然在某個時間點上要拿下台灣。他有個特定的時間範圍，或許有膽量縮短時間，但我認為中國最終還是看誰有力量。」CNBC說，德桑提斯看待美國對台政策，其實仍然模糊。