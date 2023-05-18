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川普改變戰術「少人身攻擊」這回猛攻德桑提斯施政

記者顏伶如／綜合報導
共和黨總統選舉提名更趨白熱化，川普（左）近來鎖定主要對手佛州州長德桑提斯（右）的施政猛攻。估計德桑提斯將於六月宣布參選。(Getty Images)
共和黨總統選舉提名更趨白熱化，川普（左）近來鎖定主要對手佛州州長德桑提斯（右）的施政猛攻。估計德桑提斯將於六月宣布參選。(Getty Images)

自從前總統川普宣布再戰2024以來，路透(Reuters)針對川普發表聲明進行內容分析發現，川普面對黨內初選最主要對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，除了吸引媒體報導的辱罵與中傷，還展開令人意外的施政檢討，鎖定社安金、佛州紅藍卡、外交政策及州長任內紀錄發動猛攻。

報導指出，五名政治分析家指出，川普這回打選戰的方式，與2016年第一次挑戰總統大選時，形成明顯對比。2016年時，川普採取炮火四射的選舉策略，對其他候選人的批評大多都是人身攻擊。

曾為一位民主黨籍總統、三位共和黨籍總統擔任顧問的無黨派政治分析師葛根(David Gergen)指出：「這次可以清楚看到，川普改變戰術，抓緊政策議題猛烈攻擊。」

根據統計，川普2022年11月15日宣布參加2024年總統大選以來，在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)、電子郵件、主要演說、媒體訪問、競選團隊新聞稿當中，針對宣布參加共和黨初選或可能成為初選對手的黨內同僚累計做出242次抨擊，其中216次批評對象是德桑提斯。消息人士說，迄今尚未宣布角逐共和黨總統初選的德桑提斯，預期6月將正式宣布參選。

川普對德桑提斯的批評當中，社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)是主要項目。川普指稱德桑提斯打算「破壞」這兩項福利計畫。從2022年11月以來，川普以社安金及紅藍卡做為批評德桑提斯主要話題總共有43次，3月以來川普發言內容更加趨於辛辣。

川普4月27日在新罕布夏州一場造勢活動上對台下支持群眾說：「我跟德桑提斯不一樣，我一定會幫我們偉大的長輩們保護社安金跟紅藍卡。」

德桑提斯2013年至2018年間擔任佛州聯邦眾議員時，曾投票支持逐漸調高社安金領取年齡，從65歲調至70歲，並投票支持修改紅藍卡，讓老年人自行購買健保。

德桑提斯5月8日接受保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)專訪時說，川普在2000年出版的一本書中曾說，支持調高社安金領取年齡到70歲。

選戰加溫，選民也開始選邊站。圖為一名支持川普的威斯康辛州選民在本月初共和黨募款大...
選戰加溫，選民也開始選邊站。圖為一名支持川普的威斯康辛州選民在本月初共和黨募款大會外舉牌支持，無顧德桑提斯在場內演講。（Getty Images）

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