川普改變戰術「少人身攻擊」這回猛攻德桑提斯施政

共和黨總統選舉提名更趨白熱化，川普（左）近來鎖定主要對手佛州州長德桑提斯（右）的施政猛攻。估計德桑提斯將於六月宣布參選。(Getty Images)

自從前總統川普 宣布再戰2024以來，路透(Reuters)針對川普發表聲明進行內容分析發現，川普面對黨內初選最主要對手、佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，除了吸引媒體報導的辱罵與中傷，還展開令人意外的施政檢討，鎖定社安金 、佛州紅藍卡、外交政策及州長任內紀錄發動猛攻。

報導指出，五名政治分析家指出，川普這回打選戰的方式，與2016年第一次挑戰總統大選時，形成明顯對比。2016年時，川普採取炮火四射的選舉策略，對其他候選人的批評大多都是人身攻擊。

曾為一位民主黨籍總統、三位共和黨籍總統擔任顧問的無黨派政治分析師葛根(David Gergen)指出：「這次可以清楚看到，川普改變戰術，抓緊政策議題猛烈攻擊。」

根據統計，川普2022年11月15日宣布參加2024年總統大選以來，在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)、電子郵件、主要演說、媒體訪問、競選團隊新聞稿當中，針對宣布參加共和黨初選或可能成為初選對手的黨內同僚累計做出242次抨擊，其中216次批評對象是德桑提斯。消息人士說，迄今尚未宣布角逐共和黨總統初選的德桑提斯，預期6月將正式宣布參選。

川普對德桑提斯的批評當中，社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)是主要項目。川普指稱德桑提斯打算「破壞」這兩項福利計畫。從2022年11月以來，川普以社安金及紅藍卡做為批評德桑提斯主要話題總共有43次，3月以來川普發言內容更加趨於辛辣。

川普4月27日在新罕布夏州一場造勢活動上對台下支持群眾說：「我跟德桑提斯不一樣，我一定會幫我們偉大的長輩們保護社安金跟紅藍卡。」

德桑提斯2013年至2018年間擔任佛州聯邦眾議員時，曾投票支持逐漸調高社安金領取年齡，從65歲調至70歲，並投票支持修改紅藍卡，讓老年人自行購買健保。