搶勞工票 拜登喊話：沒上大學 也該有好薪水

拜登自宣布參選連任後，多次走訪工會，努力拉近勞工和低教育程度者與民主黨的距離。（路透）

拜登 總統曾在費城與工會勞工們講話時，談到國人不管有沒上過大學，職涯都應該有坦途，強調他有多項計畫，要創造不必大學學歷都有好薪水的就業機會，盼藉此接近與藍領與低教育 程度階段的距離。

紐約時報報導，拜登開始連任競選。雖說兩黨都把教育描繪為對成就及機會極為重要，可目前有大學學歷的選民更可能認同民主黨，而沒有大學文憑的人更可能支持共和黨。

這種愈來愈明顯的分歧對拜登有重大涵義，他試著擴大一開始把他送進白宮 的選民團。2020年，拜登贏得61%大學畢業人士的選票，沒有四年制大學文憑投他的人只有45%，白人沒大學畢業而投給他的只33%。

前總統歐巴馬的高級顧問艾哲洛(David Axelrod)表示，雖說民主黨自認是勞動人民的政黨，但已變成都會族、受過大學教育人士的政黨。

艾哲洛表示，2008年金融風暴，華爾街獲紓困，中產階級卻被扔著自生自滅，愈添增民主黨與沒上大學藍領勞工的嫌隙。

拜登走訪全國演說時，很少談到他的1兆元基礎建設招牌立法，也沒提及法案可引領出很多行業實習工，以及工會工作。

拜登3月在費城Finishing Trades Institute發表演說，提到該機構的學徒制計畫時說，「讓我們給國人一條通往良好職涯的路，不管大家有沒上過大學，誠如諸君在此起頭的路。」

白宮表示，拜登廣大的開支計畫想轉變成橋梁道路及電動車充電站，要克服勞動市場緊俏的問題，確保有足夠的勞動大軍，一般結合一些課堂學習以及邊做邊拿薪的學徒制計畫，實在很重要。

總統史學者布林克利(Douglas Brinkley)表示，自二戰以來，拜登是第一位減少大學文憑必要性的總統。

白宮基建協調官員蘭德里(Mitch Landrieu)表示，拜登認為大學教育絕非打造經濟唯一之道，而沒有大學文憑的男男女女被忽視太久了。