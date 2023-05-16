我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

首季消費者債務17兆元攀新高 信用卡債增加最快

記者張聲肇／綜合報導
房貸雖已銳減，但今年第一季消費者債務已經達到創紀錄的17兆元。(美聯社)
房貸雖已銳減，但今年第一季消費者債務已經達到創紀錄的17兆元。(美聯社)

紐約聯邦準備銀行15日說，今年第一季消費者債務達到17.05兆元歷史新高，比去年第四季增加1480億或0.9%，比2019年底增加2.9兆元。

該行研究報告指出，2023年首季房屋抵押貸款、房屋信用貸款、汽車貸款、學生貸款、消費信用卡和其他消費貸款都增加，房貸償付額也創下紀錄。

信用卡債維持在9860億元水準，這是20多年來首度第一季未見減少。按說第一季是信用卡債趨緩的季度，因為多數人新年減少消費、努力償債，還有一筆退稅可供運用，今年卻未見減少，網路貸款公司「借貸樹」(LendingTree)分析師舒爾茲(Matt Schulz)認為這不是好預兆。

財務公司「銀行利率」(Bankrate)資深分析師若斯曼(Ted Rossman)說，準備銀行報告各類債務中，增加最快的就是信用卡債，「我想，這反映出一件事：很多人靠信用卡債應付日常所需。」報告顯示，46%信用卡持有人每個月都舉債，54%每月償清。去年，每月舉債的比率為39%。

信用卡債額上升另有「趨勢」因素，例如大家愈來愈少用現金，刷卡消費較方便，也有人為了累積優惠點數，盡量多用信用卡。

舒爾茲說，通膨、新冠疫情緩解後消費增加、「衝動消費」等，是卡債上升的原因，總卡債增加不是意謂消費信心增加，就是「日子難過。」

他說，除非碰到疫情大流行或經濟大衰退，信用卡債總是有增無減，「幾十年來也僅這兩大事件期間，我們才看得到信用卡債大減。」

報告說，雖然總債務上升到新高點，一般家庭還是能逐項還債，各類型債務延遲或無法償付的比率雖見上升，大致比疫情前低。

報告指出，｢重新貸款｣盛行是一般家庭財務還撐得下去的原因，例如，新冠疫情期間，1400萬個房屋貸款重新申貸，銀行總共提供了4300億元房屋信貸，其中64%申貸人獲得更低的利率，每月房貸支出得以平均減少220元。

信用卡 貸款 疫情

上一則

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

下一則

共和黨稱拜登家族海外不法謀利 卻沒證人

延伸閱讀

2萬薪變6千 上海浦發銀行員工貼「罷工」抗議

2萬薪變6千 上海浦發銀行員工貼「罷工」抗議
又升息 對信用卡、車貸、房貸、儲蓄有什麼衝擊？

又升息 對信用卡、車貸、房貸、儲蓄有什麼衝擊？
蘋果為何推高利存款？打造「飛輪效應」 鞏固客群

蘋果為何推高利存款？打造「飛輪效應」 鞏固客群
Fed料升息1碼 卡債族壓力大

Fed料升息1碼 卡債族壓力大

熱門新聞

研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

2023-05-09 02:30
馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州商場濫射 槍手疑極端右翼 韓裔4口之家3死

2023-05-09 02:27
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」