首季消費者債務17兆元攀新高 信用卡債增加最快

房貸雖已銳減，但今年第一季消費者債務已經達到創紀錄的17兆元。(美聯社)

紐約聯邦準備銀行15日說，今年第一季消費者債務達到17.05兆元歷史新高，比去年第四季增加1480億或0.9%，比2019年底增加2.9兆元。

該行研究報告指出，2023年首季房屋抵押貸款 、房屋信用貸款、汽車貸款、學生貸款、消費信用卡 和其他消費貸款都增加，房貸償付額也創下紀錄。

信用卡債維持在9860億元水準，這是20多年來首度第一季未見減少。按說第一季是信用卡債趨緩的季度，因為多數人新年減少消費、努力償債，還有一筆退稅可供運用，今年卻未見減少，網路貸款公司「借貸樹」(LendingTree)分析師舒爾茲(Matt Schulz)認為這不是好預兆。

財務公司「銀行利率」(Bankrate)資深分析師若斯曼(Ted Rossman)說，準備銀行報告各類債務中，增加最快的就是信用卡債，「我想，這反映出一件事：很多人靠信用卡債應付日常所需。」報告顯示，46%信用卡持有人每個月都舉債，54%每月償清。去年，每月舉債的比率為39%。

信用卡債額上升另有「趨勢」因素，例如大家愈來愈少用現金，刷卡消費較方便，也有人為了累積優惠點數，盡量多用信用卡。

舒爾茲說，通膨、新冠疫情 緩解後消費增加、「衝動消費」等，是卡債上升的原因，總卡債增加不是意謂消費信心增加，就是「日子難過。」

他說，除非碰到疫情大流行或經濟大衰退，信用卡債總是有增無減，「幾十年來也僅這兩大事件期間，我們才看得到信用卡債大減。」

報告說，雖然總債務上升到新高點，一般家庭還是能逐項還債，各類型債務延遲或無法償付的比率雖見上升，大致比疫情前低。

報告指出，｢重新貸款｣盛行是一般家庭財務還撐得下去的原因，例如，新冠疫情期間，1400萬個房屋貸款重新申貸，銀行總共提供了4300億元房屋信貸，其中64%申貸人獲得更低的利率，每月房貸支出得以平均減少220元。