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德桑提斯誓言擊敗黨內失敗文化 川普愛州造勢因龍捲風預警喊卡

編譯俞仲慈／綜合13日電
德州州長德桑提斯原定與川普在愛阿華州拼場，結果德桑提斯順利對選民發表自己的抱負，川普的戶外造勢大會卻因龍捲風威脅而取消。(美聯社)
德州州長德桑提斯原定與川普在愛阿華州拼場，結果德桑提斯順利對選民發表自己的抱負，川普的戶外造勢大會卻因龍捲風威脅而取消。(美聯社)

有意角逐2024大選的前總統川普和佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)原定13日分別在愛阿華州進行初選活動，準備隔空較勁，不料碰上龍捲風預警，川普的大型造勢活動，只好臨時喊卡。

川普在造勢活動前數個小時，透過自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示：「我在棕櫚灘機場，準備出發，但由於愛州氣候惡劣，我們被延誤。」並宣布取消活動，「不幸的是，由於第摩因(Des Moines)地區發布龍捲風預警，我們被迫取消今天在勞里森圓形劇場(Lauridsen Amphitheater)舉行的戶外活動。」

愛州向來就是共和黨大票倉，也是黨內初選兵家必爭之地，川普原定13日號召5000位支持者舉辦造勢大會，和頭號對手德桑提斯隔空較勁，不料卻被龍捲風預警打亂行程。

至於德桑提斯13日依照既定行程來到愛州，出席一場募款活動，他穿上圍裙、煎著漢堡，展現親民形象，並對在場數百名保守派選民，強調贏得2024大選的雄心壯志，「我們必須拒絕近年來影響我黨的失敗文化，找藉口的時代已經結束，如果我們分心、如果我們將選舉重點擺在過去或其他問題，我認為民主黨仍會再次擊敗我們。」德桑提斯表示。

儘管如此，德桑提斯還是避談川普最近被紐約法院裁定性侵專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)並賠償500萬元的官司，以免背上分裂黨內團結的罪名。

與此同時，力挺德桑提斯的超級政治行動委員會「永不退縮」(Never Back Down)11日宣布，愛州參議會議長辛克萊(Amy Sinclair)和愛州眾議會多數黨領袖溫奇特(Matt Windschitl)已經表態支持德桑提斯，同時「永不退縮」也開始在愛州成立輔選團隊，以期幫助德桑提斯在愛州搶下黨內初選首勝。

據國家廣播公司(NBC)上個月民調顯示，共和黨初選川普支持度為46%，仍領先德桑提斯的31%，第三名則是前副總統潘斯(Mike Pence)，支持度僅有6%。

德桑提斯 川普 龍捲風

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