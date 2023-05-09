秦剛晤伯恩斯：中美關係急需穩定、停止掏空一中原則

中國外長秦剛（左）8日會見美國駐中國大使伯恩斯（右）。（路透）

中國國務委員兼外交部長秦剛 8日在北京 會見美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）。央視報導，秦剛指出，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這是中美之間必須要守住的底線。他同時強調，美方尤其要正確處理「台灣問題」，停止繼續掏空「一個中國原則」，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。伯恩斯則透過推文寫道，他與秦剛會晤討論了美中關係中的挑戰，以及穩定兩國關係和擴大高層級溝通的必要性。

伯恩斯說，美國有義務與利益，確保美方能提供防禦性武器予台灣，好讓台灣當局擁有一個適當的防禦（體系），美方也能協助其強化嚇阻。他還說，若台灣具有準備就緒的嚇阻，其他國家也支持（兩岸）和平解決，美方希望這將使中方認識到在台海動武的後果。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）8日重申美中維持對話管道暢通的重要性，美中可在氣候、公衛和糧食安全等議題上合作。巴特爾也說，美國40多年來，基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的一個中國政策沒有改變，美國的立場很明確，就是持續與盟友夥伴共同推動共享的繁榮、安全和價值觀，改變現狀從來都不是美國政府的做法。

去年底拜登 總統與中國國家主席習近平在峇里島會面，美中關係出現緩和跡象，雙方還敲定國務卿布林肯訪問北京，但之後出現疑似中國間諜氣球事件，美中關係急轉直下，雙方高層級的對話溝通也受阻礙。秦剛與伯恩斯會面，是否顯示美中高層接觸將逐漸恢復，備受關注。

據央視報導，就近期中美高層對話停擺，秦剛在會面時指出，去年11月習近平和拜登在峇里島會晤並達成重要共識，「但此後美方一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受到干擾，兩國關係再遇寒冰」。

秦剛認為，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這應是中美之間最基本共識。希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌。美方應端正對華認知，回歸理性，不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。

有線電視新聞網（CNN）引述美國駐中使領館官網報導，伯恩斯2日在華府智庫「史汀生中心」舉辦的活動中表示，美國持續要求中國敞開所有在眾院前議長裴洛西去年8月訪台後，中斷的雙邊管道。伯恩斯並重申，「當狀況、條件適合時」，布林肯的中國行將重新安排。

美聯社引述伯恩斯在該智庫的發言報導，他提到，華府對台灣的做法「始終如一」，並堅決主張任何針對台海兩岸分歧的解決，必須是和平的。美方盼中國政府將致力於爭端的和平解決。